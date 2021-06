Los pasos para la ampliación de capital en el Málaga

La conclusión que se llega al oír a los protagonistas es que la ampliación de capital en el Málaga está más cerca tras la sentencia. La próxima semana se debe conocer la empresa que cubrirá los 8.6 millones de la póliza de crédito, a la que concurrían cinco empresas. RedBird Capital es una de ellas. Ya entró como accionista en el club, lo que le legitima para acudir en segunda instancia, una vez NAS Spain concurra o no. Gonzalo Hervás, de BlueBay, asegura que la empresa tiene el músculo para ir, pero tiene que contar con el jeque porque las dos están en NAS Spain y deben presentarse indisolublemente.

Una vez se convoque, en un mes se celebrará la Junta de Accionistas. Pero José María Muñoz, administrador judicial del club, ya tiene la hoja de ruta y el color de la sentencia era ya previsible. Hay que ver la cantidad que se abre y cómo va la póliza de crédito, algo que se debe hacer público la próxima semana. "La primera es para los accionistas. El que tiene una acción, puede comprar lo que tiene. Si es una, pues una, 10, pues 10 y 50, pues 50. En la segunda, ya los accionistas pueden comprar las que consideren y crean oportunas. Entonces, si la empresa o entidad que fuera elegida por el administrador judicial para la póliza de crédito fuera accionista y quedaran acciones en la segunda fase, sí podría devolver ese dinero que se haya tocado en acciones. Pero si no es accionista del club, hasta la tercera fase, la de libre adquisición para todo el mundo, pues no se le podría devolver. Otra cosa sería totalmente ilegal y los accionistas nos opondríamos. Si la persona que pusiera el aval pidiera en la primera fase la devolución sería imposible", explicaba Antonio Aguilera, representante de la Asociación de Pequeños Accionistas (APA): "A esa Junta de Accionistas debe acudir Al-Thani o un representante y BlueBay. Ahí se le dirá que se va a ampliar x millones de euros el capital, que ellos son los accionistas y ellos tienen preferencia. Que digan si están dispuestos a ir a más. Ahí pueden estar los dos socios o ninguno. Tiene que ser NAS Spain 2000, ahí tienen que ir BlueBay y Al-Thani de la mano. Si ellos dijeran que sí y que participan con 10 millones, Al-Thani pone 5.1 millones y BluBay 4.9. Si dice uno de los dos que no, ninguno puede ir. La segunda fase es convocar una Junta extraordinaria, en septiembre más o menos. Para mediados de octubre o primeros de noviembre puede iniciarse la ampliación de capital y para enero puede estar acabada con la tercera fase. Por eso se ha hecho la previsión hasta final de año, que es cuando se espera que esté la ampliación terminada y entre liquidez al club".

Francisco Valverde, abogado de la (APA), también habló en la Cadena Ser sobre la sentencia que da la razón a BlueBay en el litigio que mantenía con el jeque Al-Thani. "Ese fallo de la sentencia era lo esperado, entendíamos que podía ocurrir, la primera instancia estaba muy bien fundamentada, el juez tiene mucho prestigio. La sentencia de la Audiencia pondera el peso jurídico de la primera y lo bien fundamentada que estaba. El recurso que puede presentar, pero no parece probable. NAS Spain es la legimíta propietaria del 96.8% de acciones, como desde primera hora dijo el juzgado. Ahora tienen que ponerse de acuerdo BlueBay y el jeque. Ese trasvase de la primera empresa del jeque, que él decía que quedaba revocada por esa sociedad común y la saca para NAS Football, no es válida. Se pondrán de acuerdo con el jeque o tendrán que disolver la sociedad y que cada uno se lleve su parte".

"El administrador debería proceder a la ampliación de capital. Respetando que NAS Spain es propietaria legítima de ese accionariado. Debe convocar la ampliación y NAS Spain tendrá derecho de adquisición preferente. BlueBay tiene un 49% por un euro la gestión del club. La sentencia, que es de apelación, da respuesta a todas las cuestiones planteadas. Da explicaciones a los recursos variados. Desestima esos motivos. En la sentencia inicial no se habla de a quién corresponde la gestión, la APA no es parte ahí. Se limita que NAS Spain es legítima propietaria", proseguía Valverde, que asegura que la APA sigue con su querella contra Al-Thani: "No tiene nada que ver con este proceso, es al margen. En la querella creemos que el jeque y sus hijos han cometido una serie de delitos y con ello vamos. Ahora hay una administración judicial, medida necesaria por la que se apartó a esos administradores".