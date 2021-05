Pellicer: "El que se relaje no va jugar, da igual cómo se llame"

Sergio Pellicer habló sobre el partido de este domingo ante el Espanyol en la víspera, antes de desplazarse hasta Barcelona para un partido bastante complicado ante el líder de la categoría, que huele ya el regreso a Primera.

"No hemos podido recuperar a ningún jugador. Al jugar el filial y que el juvenil no juegue esta semana hace que vayan más juveniles porque están compitiendo a gran nivel", explicaba Pellicer sobre la lista de convocados, con muchos canteranos. Es un reto y un desafío este partido. Toda la temporada tenemos muchísimos obstáculos, pero lo vemos sin ningún tipo de excusa. Van a aparecer oportunidades para jugadores de gente de abajo. Nos penaliza el plan de partido, durante el transcurso a veces no podemos ejectuar lo que teníamos pensado, así que a ver cómo cambia el signo del partido".

No ha tenido mucho éxito con los primeros clasificados el Málaga y es un reto pendiente de este equipo. "Es cierto que contra Rayo Vallecano o Girona hicimos buenos partidos. Contra estos rivales que nos vienen nos han penalizado mucho los errores. En el partido de ida fueron tres inicios de juego, en esa presión alta que hacemos. En Mallorca el balón parado nos trastacó. En Almería hicimos un gran partido y fue injusto allí el 3-1, aquí nos penalizaron los errores. Hay que tomar buenas decisiones siempre. Es un reto y un desafío. cada uno nos jugamos mucho. Tenemos molestias, no hemos podido recuperar ese fondo de armario. Tenemos a los chavales, hace nada estaban en el campo del Juval y manaña estarán en Cornellá. Quiero que transmitan esa ilusión. Tenemos más reguarlidad fuera de casa, somos el tercer o cuarto mejor equipo de la categoría", explicaba Pellicer.

"El puzle de la plantilla está como está hecho, con jugadores cedidos, de la cantera, muy pocos que estaban antes...", respondía el técnico cuando se le preguntaba por si veía en buena onda a los jugadores cedidos o que acaban contrato: "Todo eso es un puzle y cada uno tiene su cabecita y un pensamiento. Con todas esas individualidades en la coctelera hemos sacado un grupo muy profesional. En adversidades ha primado más lo colectivo que lo personal. Somos personas humanas y todos buscan protagonismo. En estos cinco partidos van a tenerlos todos. Los veo centrados, con la rabia del otro día, que no estuvimos. Esto hace que valoremos más lo que hemos hecho anteriormente. Tenemos mucha ilusión y muchas ganas, sabedores de que están las fuerzas justas. Queremos recuperar a los que podamos. Josua Mejías o Luis Muñoz pueden volver pronto. Los veo muy centrados porque matemáticamente no hay nada hecho. Los finales de temporada marcan mucho el sabor para bien o para mal. El que se relaje no va a jugar, me da igual cómo se llame, pero hasta ahora los veo a todos metidos".

"No creo que seamos pioneros, son las circunstancias", razonaba Pellicer cuando se le cuestionaba si la tendencia del Málaga actual, con pocos profesionales y más jugadores del filial, puede extenderse: "A ningún equipo le gustaría tener el tema de fichas que tenemos. Llevamos dos años así por no haber hecho bien las cosas anteriormente. Ante estas dificultades aparecen oportunidades. Sería mejor viajar con 18-20 profesionales más los filiales, porque marca el plan de partido. A veces tienes pensado meter un jugador pero después no puedes por las fichas. Me genera ilusión ver estos chavales del filial. Con todo lo que viene, esperemos que pase esta crisis económica y pandémica, y mucha gente va a tener que tirar de cantera. Llevamos dos años con esta testitura. He estado con el juvenil que ganó la Copa de Campeones y fue por primera vez a la Champions y en ese equipo había muchos jugadores de nivel que no tuvieron oportunidades que estos jugadores sí están teniendo. Es un mensaje para todos los equipos".