De Víctor Gómez a Luis Muñoz pasando por Chavarría, Adrián, Genaro...

Al margen de valoraciones más generales y enfocadas a la cita entre el Málaga CF y el Huesca, Natxo González se detuvo una vez más en situaciones particulares y nombres propios. Se mira especialmente a Genaro Rodríguez, que avanza en su recuperación y podría estar el domingo: "Ha entrenado muy bien durante toda la semana, nos queda el entrenamiento de mañana y ya decidiremos. Quiero hablar con él, porque creo que se encuentra bien, pero ya veremos cual es la decisión final".

Sin Víctor Gómez, el lateral derecho está en el aire. Natxo no pierde mucho tiempo en ello: "Me había olvidado de él futbolísticamente desde que acabamos en Fuenlabrada, ya sabíamos que no íbamos a contar con él. Espero que le vaya todo bien con la selección. Y a partir de ese momento, preparar al equipo y su sustituto, entre comillas, para seguir teniendo equilibrio y profundidad por su costado y ya está".

Sí que estará un Andrés Caro que parece haberse afianzado en el centro de la zaga: "Sobran las palabras. Creo que es un chico que está ahí, ya lleva tiempo con la dinámica del grupo. Se ha plantado ahí, en Segunda y lo demás sobra. Ya habéis visto el rendimiento que ha dado el chico y eso nos hace estar muy contentos por él y por todo".

Chavarría

"Pablo venía de una lesión, de recaídas, quizá por precipitarse. El objetivo era ir haciendo minutos, aunque en Amorebieta jugó de inicio. Pero cada vez está mejor y tiene que tener más protagonismo porque tiene que ser fundamental para nosotros".

Adrián López

"En el momento en que tenga ficha, si la tiene, es para ser convocable y que nos ayude. Ya lo conocemos futbolísticamente y si tiene ficha es porque realmente nos puede ayudar. No hay novedad de momento. La semana pasada entrenó con el grupo en algunos trabajos muy concretos; en esta ha entrado al 100%, la evolución está siendo buena respecto a la lesión y la semana que viene seguirá y veremos cual es el momento para tomar esa decisión".

Luis Muñoz

"Está bien dentro del periodo que se estipula para su recuperación. Fue visitado por el médico que le operó y va perfecto. Desde ahí, vamos viendo, puede ser que antes de que acabe la temporada podamos verlo nuevamente en el verde".