Natxo González: "Jugar de local tiene que ser decisivo"

Atendió a los medios de comunicación Natxo González en una semana rara. El Málaga viene de cosechar una derrota dolorosa en Fuenlabrada y ahora tiene que ponerse delante de La Rosaleda, donde no gana desde hace cuatro meses: "Siempre diferencio entre la preocupación y la inquietud, y claro que nos inquieta y tenemos que volver a conseguir victorias como locales. Entramos en las diez últimas jornadas y jugar como local tiene que ser decisivo. Y lo haremos. Estoy convencido de que va a ser el domingo. Vamos a ser fuertes de nuevo en casa como fuimos a principios de temporada. Nos aproximamos mucho pero no acabamos de conseguirlo. Y tenemos que dar ese paso adelante".

El Málaga recibirá el aliento de los suyos desde el recibimiento, que será ruidoso. "El equipo con esa necesidad y esas ganas de ganar en casa, es muy importante gestionar a nivel emocional. Jugar en casa siempre tiene que favorecer al equipo local porque estás ante tu gente y porque ellos te van a ayudar, cuando te puedan faltar fuerzas, a levantarte. Hace dos semanas les agradecía su ánimo para llevarnos el día de la Ponfe en esos últimos minutos y eso es lo que te da tu público. Por supuesto que es importante para nosotros, queremos empezar el partido bien para que ellos nos ayuden, como no puede ser de otra manera y alimentarles para que nos empujen hacia la victoria", apuntó Natxo.

Tendrá enfrente a un rival que aspiraba a recuperar la categoría perdida, el Huesca: "Volvemos a casa y es indudable la importancia de sacar tres puntos ante un equipo que es de los más poderosos de la categoría, los objetivos eran de máxima ambición y sin embargo, está ahí. Un dato más de la dificultad y la igualdad de esta categoría. Siempre con la misma ilusión de afrontar el partido con garantías para tener opciones de ganar para que la afición, nosotros mismos y el club puedan tener una alegría que necesitamos de vez en cuando".

Hay dudas sobre el estado emocional del equipo, pero Natxo las despeja: "Después del partido de Fuenlabrada, hubo dos días de muchísima frustración, muy dolidos porque no conseguimos nada cuando merecimos mucho más desde mi punto de vista. Pero la palabra durante la semana ha sido perseverancia, es en lo que insistimos mucho. Perseverar en lo que estamos haciendo como colectivo y como con eso no nos llega, a nivel individual dar un poquito más. Subir un poquito ese rendimiento individual de todos, para estar más cerca de la victoria que es lo que queremos. Ese ha sido el mensaje desde comienzos de semana porque no es todo malo dentro de lo que es el juego".

Uno de los grandes problemas del Málaga en este curso es su falta de gol. Para esta jornada, además, tendrá que vérselas contra una de las mejores zagas: "Esos datos dicen mucho después de tantas jornadas. Después de todo eso, que es una realidad y son datos objetivos, tenemos que tratar de preparar y afrontar el partido como lo estamos haciendo, independientemente de los números del rival. Imponernos en algunos aspectos del juego y sobre todo tratar de mejorar en los últimos 25 o 30 metros que es donde estaremos en déficit. Por eso decía de dar un pasito más cada uno. Yo, como entrenador, a nivel colectivo quiero llegar muchas veces a la portería contraria y a nivel individual, mejorar en esa toma de decisiones, especialmente en esos últimos metros, es la forma de poder ganar".