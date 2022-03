Víctor Gómez y un "bajón" que aún no comprende

Víctor Gómez empezó la temporada a un nivel tan asombroso que muchos se preguntaban cómo diablos el Espanyol había podido ceder a semejante futbolista. Pronto le llegó el estreno con España sub 21 y en el Málaga salía MVP oficioso casi de cada partido. Pero llegó un bache, personal y colectivo. Todavía le cuesta explicárselo.

"Al principio de temporada estuve a muy buen nivel. Después no sé si fue un bajón personal o un bajón con el equipo. Todos bajamos el nivel y eso hace que el equipo baje el nivel. Hemos recuperado todos confianza e intentaremos que cada uno vuelva a coger su mejor versión e intentar acabar la temporada lo mejor posible", confesó en la sala de prensa de La Rosaleda.

Parece que la confianza se ha instalado de nuevo en Martiricos. "La tranquilidad se nota dentro del campo. En fútbol, cuando los resultados no salen, los jugadores no están igual que cuando los resultados empiezan a llegar. Somos conscientes de la importancia del partido del sábado. El equipo está mejorando, está más sólido defensivamente. Ofensivamente estamos llegando y los goles llegarán”, aseguró el lateral derecho.

En línea ascendente, incidió en lo importante de conseguir un triunfo en el Fernando Torres: "Tenemos que salir a ganar. Ellos se juegan mucho, pero nosotros también. Llevamos sumando tres partidos seguidos, pero queremos sumar de tres en tres. Hay que salir con la misma ambición de siempre, las mismas ganas de estos tres partidos, que se han hecho las cosas muy bien”.

El Málaga está en posición de asestar un golpe casi mortal a un rival directo por la permanencia. "Ellos necesitan puntos, pero necesitamos los mismos puntos que ellos y necesitamos esa victoria que certifique el trabajo que hemos hecho estas últimas tres semanas. La afición está con nosotros e iremos a Fuenlabrada a intentar ganar el partido con ellos”, apuntó Víctor Gómez.

Sobre su posición, respuesta estándar: "El jugador tiene que adaptarse a la posición en la que le toque jugar. Donde me ponga me tendré que adaptar e intentaré ayudar al equipo como necesite. Me siento cómodo en las dos posiciones y a intentar hacer lo que el míster proponga”.