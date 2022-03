El Fuenlabrada pone a la venta las entradas ante el Málaga CF este viernes

Muchos aficionados del Málaga CF planean lanzarse por sus propios medios hasta Madrid este fin de semana para el partido que los blanquiazules tienen que disputar en el estadio Fernando Torres de Fuenlabrada este próximo sábado 19 de marzo. Pero todavía no pueden adquirir las entradas para este encuentro de forma particular. El club madrileño no las pone a la venta para el público en general hasta el viernes 18 de marzo, según publica en su web oficial.

Desde el pasado lunes 14 de marzo, el Fuenlabrada habilitó la venta de entradas para sus abonados, a los que ofrece una interesante promoción por el Día del Padre. Hasta este jueves 17 de marzo. "Habrá una entrada de regalo y un 2x1 en tickets en la tienda del Fernando Torres", comunicó el Fuenla, que matizó: "Estas invitaciones no podrán ir destinadas a la afición visitante ni a miembros que tengan prohibida la entrada al recinto".

El Fuenlabrada intenta equilibrar fuerzas porque sabe que los malaguistas planean una especie de invasión, con alrededor de 400 malaguistas que desembarcarán en autobuses en el Fernando Torres. En la web del club madrileño se explica que este viernes 18 (y el sábado desde dos horas antes del partido) los no abonados podrán adquirir sus localidades. Los precios van desde los 15 euros de Fondo a los 20 y 30 de Tribuna.