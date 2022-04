Víctor Gómez: "No cierro la opción de seguir en el Málaga CF un año más"

Víctor Gómez llegó como cedido el pasado verano procedente del Espanyol y en sus primeras actuaciones ya justificó la apuesta por él. Ahora que la temporada se acaba, se le pregunta por el futuro. El lateral derecho tiene clara su prioridad pero no descarta extender su préstamo en el Málaga. "No es momento de hablar, cuando acabe la temporada ya se verá. Tengo claro que tengo que volver al Espanyol y a partir de ahí, ya veremos lo que pasa. No cierro la opción de seguir en el Málaga otro año. Pero es verdad que tengo que volver al Espanyol y a partir de ahí, ya veremos”, comentó en una entrevista en SER Deportivos Málaga, donde le preguntaron por el posible interés del Celta de Vigo: "De eso no sé nada, ni quiero enterarme. Estoy centrado en el Málaga y cuando acabe la temporada, ya veremos. No tengo ninguna noticia, pero ojalá pueda tener muchas cosas”.

No ha sido la temporada deseada. Empezaron muy bien pero todos perdieron gas. Él incluido. "Con el equipo que tenemos podríamos estar más arriba. Se ha dado así y nos tenemos que adaptar. De las adversidades hay que sacar a los mejores guerreros e intentar sacar esto adelante. Son cosas del fútbol, también juegan los demás y los rivales también aprietan. No hay que mirar al pasado, sino al presente y a tratar de sacar esto adelante”, comentó.

"Cuando el equipo dio ese bajón a mí también me dio el bajón de nivel. Desde hace varias jornadas me estoy volviendo a recuperar. Vuelvo a estar a mi nivel, vuelvo a ser yo. Intento hacer jugadas para el equipo, poner centros para los delanteros. Vuelvo a exigirme mi mejor nivel, que es el que tengo que dar. No me comía la cabeza, todos tenemos errores a veces. No estaba contento. Cuando no puedes ayudar con tu máximo rendimiento, no te gusta. Lo único que podía hacer era entrenar y entrenar cada día”, continuó.

Parece que con Guede la cosa va mejorando: “Son entrenadores diferentes, cada uno trabaja de una manera y los jugadores lo que tenemos que hacer es adaptarnos al entrenador que venga. Es un entrenador que pide mucha intensidad, mucha implicación. Se vio ante el Valladolid, íbamos muchas veces arriba y eso es lo que nos mete en la cabeza, que vayamos, que metamos y que el esfuerzo no se negocia. Estamos entrenando con intensidad e intentar cómo pasar al Leganés por encima. Habla con muchos jugadores durante la semana, conmigo también. Siempre va de cara. Es argentino, echado para adelante y dice las cosas claras y a la cara”.

Siete puntos sobre el descenso

“Tenemos que seguir nuestro camino, dependemos de nosotros y tenemos que ganar este fin de semana. Esta victoria nos hace mucha falta. Debemos seguir la línea del último partido en La Rosaleda e intentar traer los tres puntos a casa. No temo por el descenso. Hay que seguir trabajando e intentar sacar esto adelante lo antes posible. Cuanto antes consigamos esa victoria, antes nos alejaremos del descenso. Todos los fines de semana salimos a ganar”.

Leganés

“Claro que nos vemos capacitados para ganar allí. Contra el Valladolid nos pusimos 2-0 y estaban en ascenso directo. Claro que podemos ganar al Leganés”.

Málaga

“Estoy muy bien aquí, muy contento. Estuve el lunes viendo la Semana Santa y es una pasada. Son cosas que tienes que ver porque impresiona”.