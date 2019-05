Juankar y Koné son las dos grandes noticias de la convocatoria de Víctor Sánchez del Amo para recibir al Oviedo este lunes en La Rosaleda (21:00). El polivalente carrilero y el delantero están entre los 18 de la lista del madrileño tras superar sus respectivas lesiones. En la comparecencia del técnico este mediodía fueron uno de los temas de su rueda de prensa.

"En esta semana hemos incorporado a estos dos jugadores, que vienen de un proceso de lesión extensa. La semana pasada ya estaban en la dinámica, están aptos para entrar y así lo hemos hecho", avanzaba sobre su citación, entendida en parte por algunas bajas: "Hay compañeros que no están de alta aún, más la sanción de Lombán. De ahí la convocatoria con tanto jugador nuevo".

Tras varios meses de lesión, con un parte médico complejo –rotura de fibras en el cuádriceps de su pierna izquierda en el caso de Koné, y una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha en el de Juankar–, Víctor los ve preparados para competir, aunque no sabe si para el partido completo. "Entendemos que sí están, por eso están en la convocatoria. Pero si te digo que está para 90 minutos ya te estoy dando pistas del once... No es fácil saberlo, tenemos de aquí al partido también para verlo y recuperarse", analizaba y seguía con su valoración: "Están aptos para entrar en el partido. No es que te lo puede asegurar, no sería la primera vez que por las condiciones del jugador, la adrenalina... estén extramotivados y puedan jugar los 90 minutos. Eso lo he vivido yo como jugador. Pero no, no te puedo decir que vayan a entrar de inicio".

Si hay algo que Víctor considera que pueden aportar ambos al equipo es la velocidad, aunque la plantilla está ya de por sí bien datada de ella. "Estamos encantados con la velocidad del equipo. Juankar y Koné son dos jugadores que nos aportan más velocidad, pero creemos que tenemos una capacidad de velocidad muy alta. Se vio en el gol a la contra ante el Cádiz. Nos permite crear acciones muy rápidas de contragolpe".