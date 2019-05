Víctor Sánchez del Amo compareció este domingo en la Sala de Prensa Juan Cortés horas antes del capital encuentro ante el Oviedo en La Rosaleda. Un buen número de las opciones de su equipo de estar en el play off de ascenso a la élite pasan por un triunfo mañana ante los carbayones. La importancia que le da el madrileño es máxima, como viene haciendo con cada envite jornada tras jornada.

"Los ánimos del equipo están fenomenal. Estamos encantados con ellos y se lo agradecemos cada día. Con esa actitud es normal que salga todo bien. El primer día dijimos que el primer partido era una final y cada partido lo sigue siendo. Queremos ganar todos los partidos, sabemos que de esa manera podremos ascender, que es el objetivo", arrancaba el técnico blanquiazul haciendo énfasis en la importancia del encuentro ante el Oviedo, un choque que espera que sea "muy disputado en cuanto a duelos. Con el cambio de entrenador, están siendo más intensos e intentan sacar segundas jugadas y sacar ventaja de los duelos. Vamos a intentar seguir por la misma línea del equipo. Tratar de dominar con la posesión, meter en su campo al rival y crear ocasiones. Esperamos un partido muy intenso".

Víctor ve luces y sombras en su equipo al que considera el mejor de Segunda: "Es uno de los mensajes que tratamos de incorporar desde el primer día, que nuestra referencia somos nosotros mismos. Tenemos el mejor equipo y plantilla de la categoría y por eso nuestra referencia somos nosotros mismos". Y no quiere ningún tipo de relajación el madrileño: "También somos nuestro peor enemigo. El caer en la autocomplicidad o la comodidad por creérnoslo. Esa convicción de creer en nuestras posibilidades no tiene que ir unida a la pérdida de humildad que ello conlleva. Por eso lo de tratar de mejorar cada día y que te lleve a mejor. Estamos contentos porque el equipo nos está demostrando que está por ese camino entrenando cada día".

El entrenador blanquiazul intenta esquivar análisis del pasado, de la etapa de su anterior homólogo, se centra más en la actualidad y en lo que debe mejorar su equipo: "La importancia para nosotros es ganar este partido, sin mirar atrás, más cuando venimos de un cambio reciente de entrenador. Nuestro partido que jugamos aquí, pese a la derrota ante el Mallorca, fue positivo. Tuvimos muchas acciones de gol y faltó acierto. Nuestra idea es mejorar cada semana. Mejorar los resultados. Queremos ganar todos los partidos y no lo decimos por decir. El equipo ha mejorado mucho en su capacidad para dominar. Trabajamos para mejorar esos aspectos de finalización que nos han penalizado. Hacemos mucho hincapié en la finalización y debemos seguir por esa línea. Atacar mucho y defender con el balón, ese es muy importante para el equipo".

El técnico conformó una lista en la que están Koné y Juankar, recuperados, pero en la que no está Pacheco. Pide paciencia: "Nos preocupan todos los jugadores, los que están y los que no. Esperemos que puedan sumar desde ya. Los procesos de recuperación de cada uno son diferentes. En el caso de Juankar y Koné, por ejemplo, han acortado los plazos de su lesión. Pero en el caso de Pacheco no es así. Estamos haciendo todo lo posible para que esté cuanto antes".

Sobre Sergio Egea

"Le tengo mucho aprecio, el mismo que le tengo a todos los entrenadores que han formado parte de mi carrera como jugador. Fue una etapa muy importante para mí en el filial [Real Madrid Castilla]. Yo me dedicaba a disfrutar y me allí me di cuenta que podía ser profesional. Yo trabajaba para coger todos los conceptos que me daban".

Época en el Castilla

"Aquella época fue muy buena. De allí todos tuvieron carrera en Primera División, fuimos cuartos en Segunda División. Luego nuestras vidas se separaron y ahora nos volvemos a encontrar. Ahora, encantado de saludarle y que le vaya muy bien a partir de nuestro partido".