Se acerca el Ponferradina-Málaga y Víctor Sánchez del Amo no se agarra al estado del césped de El Toralín y asegura que lo tienen estudiado: "El campo es el que es y hay que adaptarse. No hemos hecho ningún tipo de preparación especial ni buscar información al respecto. Nos hemos preparado en función de los análisis que hemos hecho de nuestro rival. Los partidos en su campo nos han dado una información de juego y es la que utilizamos. Es en esas condiciones de su estadio, no nos cambia para nada la preparación. Las inclemencias meteorológicas que siempre pueden afectar al terreno de juego, como ha pasado en otros partidos. Te toca adaptarte. Pero los futbolistas llevan toda su vida jugando y han pasado por circunstancias diferentes, no hay dudas al respecto”.

Sobre la lesión de Sadiku, normaliza la situación: “Las circunstancias del fútbol. Desde antes de empezar a entrenar estamos en la búsqueda constante de soluciones para todas las adversidades que nos pasan. Esta semana la pasamos con la baja de Armando (Sadiku) y la anterior y la previa perdimos a Keko y Cristo. Lo hemos preparado con los que están y en los que confiamos plenamente”.

Sin el albanés, nuevamente se queda sin poder repetir el once: "Todo tiene perspectivas positivas y negativas. Cuando se repite once es porque las cosas están yendo bien y no hay que tocar nada. Pero eso lleva a que otros participen menos. A nosotros nos encanta, en las circunstancias en las que estamos, ver que todos nuestros jugadores han tenido la posibilidad de jugar desde el inicio, todos los minutos están repartidos. La aportación de todos está siendo muy importante, todos están sumando y eso se plasma en el ambiente diario. Poder repartir minutos y que todos tengan esa sensación, percepción y realidad de que suman, es muy importante. En esa dinámica estamos".

La respuesta de Víctor tenía una segunda parte en la que argumenta sus cambios de dibujo: "En cuanto a sistemas, tuvimos que empezar la competición sin delantero centro, eso nos ha llevado a tener que tomar decisiones. Con dos centrales, para nosotros importantísimos, como Luis Hernández y Lombán, que no pudieron hacer la pretemporada por lesiones, que también han tenido que empezar la pretemporada compitiendo y han tenido más problemas físicos por ello. Todo esto afecta a la toma de decisiones para elegir el sistema de juego, porque no tenemos una plantilla amplia y equilibrada. Nuestro trabajo ha sido al revés, a través del estado de forma de los jugadores, ir creciendo en cuanto a sistemas de juegos, de ahí la variedad que hemos ofrecido. Incluso dentro de un mismo partido. No podemos repetir once pero tenemos ese lado positivo”.

Tuvo buenas palabras hacia su rival, la Ponferradina, un conjunto rocoso y que sabe lo que hace: “Esa es la idea. Intentaremos superar a un equipo muy competitivo, muy compacto, que maneja muy bien el juego vertical, los espacios, el desequilibrio en las bandas y está en un muy buen momento de forma. Nos hemos preparado a conciencia para seguir nuestra línea creciente tanto en los aspectos defensivos como en los ofensivos y tratar de mejorar la eficacia. Vemos que cuando hemos mejorado, la victoria cae de nuestro lado. Esa es la idea. Un rival muy complejo, competitivo, como todos en Segunda División, en la que hay muchísima igualdad”.