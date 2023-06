Víctor Sánchez del Amo: "Es una pena la situación del Málaga CF"

Víctor Sánchez del Amo se encuentra estos días en Torremolinos. El que fuera entrenador del Málaga CF está ahora en el Cartagena para empezar un nuevo proyecto, pero antes está en el Campus Leyendas de España que organiza su buen amigo Salva Ballesta, otro ex malaguista.

"Es una pena la situación a la que ha llegado al club", se refería en Ser Deportivos al proceso que vive el Málaga: "Desde lejos nada más puedo decir que me da mucha pena. Estamos en Torremolinos celebrando este campus para devolver a los aficionados tanto que nos han dado. El cariño siempre le voy a tener a la afición de Málaga, me dieron muchísimo esas dos temporadas, que recuerdo orgulloso y contento del trabajo que le hicimos. Le costará más o menos, pero con ese activo de la afición, volverá. El único mensaje que le puedo lanzar a la afición es unirme en el cariño y la pena en ver cómo el club que llevan dentro está en una situación delicada. Pero la ilusión no se perderá, estoy seguro".

Sobre su nueva trayectoria en Cartagena, club que el año pasado se quedó cerca de jugar el play off a Primera, el técnico madrileño dijo que está "muy contento, es un proyecto muy bonito e ilusionante. Dos factores fundamentales, me van a acompañar la filosofía de vida de humildad y ambición. Encajo perfectamente en ese concepto que tiene el grupo humano del Cartagena, es un sitio ideal para trabajar, con unas grandes instalaciones. Es el compromiso que se encuentra".

No le acompaña David Dóniga, segundo en su etapa del Málaga y con un nuevo trabajo en Panamá. "David era un perfil espectacular de segundo entrenador, mantenemos el contacto, nos ha salido el proyecto a los dos a la vez. Viene como entrenador de porteros Koke Contreras, por supuesto. Aparte de ser un profesional como la copa de un pino, hay personas pocas que te puedas encontrar en la vida con su calidad humana, hay que ir al final con él".