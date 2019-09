Amplia, como viene siendo habitual, comparecencia de Víctor. El madrileño volvió a tocar todos los palos. Sacó la cara por la plantilla, mostrando su felicidad por el rendimiento, pero también aseguró que aún hay un amplio margen de mejora. "No es relevante la posición ahora. Es más importante cómo crece el equipo, hay mucho que crecer. En esa complejidad el equipo ha tenido capacidad competitiva y se ha adaptado a todo", explicaba el técnico, que hablaba del margen de crecimiento, que le ilusiona: "El equipo trabaja, sale, compite y la afición está con su equipo. Los jugadores están haciendo buen trabajo. Puedes ver la disposición de los jugadores, las declaraciones que hacen, tienen muy claro en que están enfocados. Necesitamos mejorar todos mucho. Estamos contentos, pero ahora vamos a ir a más. Somos exigentes para mejorar en el acierto de toma de decisiones también lo somos con los jugadores. A unos les está costando más y estamos apretando porque necesitamos que se dé lo mejor".

No descubre el entrenador blanquiazul si habrá rotaciones, aunque sí expone que en la baraja no hay muchas cartas. "Lo manejamos a la hora de preparar los partidos porque incide el cansancio. En todas las posiciones donde hay competencia y el nivel de equipo puede estar en el máximo por supuesto que contamos con todos los jugadores. Donde vemos que no hay competencia también tenemos que ponerlo en la ecuación porque tener sólo 17 fichas nos condiciona", asegura, mientras amplia: "También que tengan que estar tres filiales en el campo. No sabemos si nos dejan hacer el cambio porque lo preguntamos y no tuvimos contestación. Usas tres como mucho y tenemos a Luis Muñoz y a Keidi, que los consideramos del primer equipo. No tenemos tantas alternativas para hacer rotaciones. Manejamos todo eso e intentamos sacar el once más competitivo con la idea de ganar, como siempre".

"No estoy de acuerdo en que a partir de los próximos partidos se va a definir la clasificación, la competición es muy larga y hay mucha igualdad. Podemos ver qué equipos de los que empezaron bien terminaron lejos de ahí. Nuestro trabajo no es mirar la clasificación en este momento, estamos contentos con el nivel competitivo del equipo", comentaba sobre la posición en la tabla, mientras analizaba: "En el análisis de rendimiento jugar sin delantero es clave. Estamos contentos con la defensa, estamos entre los mejores equipos y es clave para construir un equipo sólido. A nivel goleador no lo estamos y queremos estarlo. Eso está influenciado por no haber contado con especialistas hasta la jornada cuatro. Estamos contentos con el trabajo de los jugadores, en todos los partidos se ha podido ganar. Luego a capacidad goleadora nos a levado donde estamos. Nuestra sensación y convicción de nuestros análisis y lo que vemos es que el equipo va a seguir creciendo".

Dos derrotas, dos empates y una victoria es el botín en este inicio, con el que hay satisfacción que no conformismo. "En el mundo del fútbol hay debate después de cada partido sobre todo, forma parte de nuestro mundo. Desde el lado profesional entran muchas variables en las decisiones. Dentro de estos cinco partidos todas las circunstancias de complejidad nosotros estamos satisfechos dentro de que en esos cinco partidos ha habido de todos. También errores por mi parte. La realidad es que pudimos ganar los cinco, tuvimos posibilidades. Eso es positivo", explicaba Víctor: que añadía: "Cuando tengamos más continuidad y hayamos podido analizar y elegir el sistema de juego para la plantilla que tenemos pues podremos desarrollarlo. El Rayo ha podido hacer una planificación con el mismo entrenador y te permite hacer una pretemporada óptima. ¿Nos quejamos? No. Trabajamos para sacar rendimiento. Estoy contento con el equipo. Ahora nos enfrentamos al Rayo que es otro de los importantes, vamos a ser competitivos. Estamos contentos del cierre de los jugadores porque ahora sabemos con los jugadores con los que contamos".

Piropos a José Rodríguez

Cuestionado por si algunas posiciones están más descubiertas, el técnico aprovechó para piropear a los no inscritos. "No te voy a dar el titular de que hay un puesto cojo, eso no lo guardamos a nivel interno. Somos respetuosos con los profesionales. Una de las pocas peticiones expresas que he tenido yo ha sido la incorporación de José Rodríguez que nos podía ayudar como Keidi o más arriba. Da mucha impotencia verlos entrenar y cómo destaca en estas circunstancias tan extrañas. Da mucha rabia, todos los días lo comento con mi cuerpo técnico. Da impotencia verlos entrenar y no poder usarlos, también a Álex Mula e Iván Rodríguez. Son grandes profesionales, grandes personas. Jose nos ayudaría muchísimo, sin ninguna duda", apuntaba.

El tema de la plantilla corta es recurrente, pero Víctor asegura que no hay un plan preestablecido, que asumen los riesgos. "No se puede jugar un partido de fútbol condicionado a la tarjeta. Cuando se den esos escenarios...los otros días un partido fuera de casa que arieta y una afición que aprieta al árbitro...Propuso un partido más directo y cuando juegas fuera es una presión para el árbitro, tuvimos jugadores con tarjetas en posiciones complicadas y tomamos a decisión de protegernos con jugadores que están más expuestos como Luis Hernández o Keidi Bare. Lo manejamos conforme va sucediendo", aseguraba.

"El Rayo se ha reforzado muy bien"

"Lo aceptamos porque es lo que hay, no nos piden opiniones para hacerlo. No sé cómo funciona. Me gustaría estar en una competición donde todos competimos en las mismas circunstancias. No es un modelo donde todos lo hacen, para darle calidad a una competición eso es clave. No decidimos y es lo que hay", comentaba sobre el horario del choque, mientras desgranaba las virtudes del Rayo Vallecano: "Un equipo que viene de tener continuidad en el proyecto desde que lo cogió Paco, se han reforzado muy bien dentro de las necesidades que han tenido y un estilo muy marcado, agresivo sin balón y arriesgando cuando lo tiene. Espero un partido de tú a tú, luchando por la posesión. Es el partido que vamos a ver. El Rayo tiene esas características y jugadores adecuados para ello y estamos viendo el rendimiento".