Es Víctor Sánchez del Amo una de las voces habituales del Málaga. También ha contado en alguna ocasión el contenido de sus conversaciones con altos cargos del club como Manolo Gaspar y Richard Shaheen. Ahora que se acerca el periodo invernal de fichajes, resulta interesante conocer las opiniones del entrenador, aunque el madrileño es cada vez más hermético en estas cuestiones.

"No sirve de nada alterarse, tranquilidad. Trabajamos de cara al mercado de enero, adelantar situaciones, adelantar trabajo desde la dirección deportiva y luego el día a día de la competición. Eso responde a la situación del equipo, los jugadores. Lo afrontamos así porque también es lo que nos da el equipo: capacidad competitiva", sostuvo acerca del mercado, que añadió: "El mercado, cuando llegue, veremos la realidad para la que estamos para afrontarlo. Las sensaciones nuestras como cuerpo técnico están centradas en cada partido, en competir. Trabajamos planificando para la ventana de fichajes de invierno, con sensaciones no vamos a conseguir nada. Trabajamos con la determinación de asumir nuestras responsabilidades, veremos cuando llegue el invierno si tenemos capacidad de reforzarnos, depende del área de gestión, no de la deportiva".

Ni siquiera considera Víctor algo relevante el hecho de comunicar cuál es su prioridad a la hora de las incorporaciones, qué posición entiende más necesaria apuntalar. Si bien no es del todo exacto que el Málaga deba esperar al mercado invernal. Tiene la opción de fichar a un jugador libre en cualquier momento siempre que se ajuste a ciertos parámetros económicos. "No es una información para hacer pública, entiendo la pregunta pero esas informaciones el día que llegue esa acción, la veréis. Primero hay que tener posibilidad para fichar y eso no depende de la parte deportiva. Trabajamos en las posiciones que podemos mejorar, pero no podemos fichar lo que nos guste, hay que asumir las limitaciones de la Liga y eso condiciona muchísimo los perfiles".

De Manolo Gaspar a Richard Shaheen. El técnico también es interlocutor habitual del director general, pero ahora prefiere ser más discreto y hablar menos. "Hablamos también con Richard, se pasa por los entrenamientos, coincidimos en actos del club, no tenemos ninguna novedad en el área deportiva o sobre la situación económica. Cuando el club tenga novedades y considere que las tiene que comunicar lo hará, pero lo hará a través del departamento de gestión", finalizó Víctor.