Sadiku podría jugar en Alcorcón, adelanta Víctor

Una de las grandes novedades del día fue ver a Sadiku entrenarse con el equipo. Nadie quiere pasarse de optimista, pero sin duda su posible vuelta da algo de alegría en este periodo de partidos internacionales, donde el Málaga está bajo mínimos. Víctor Sánchez del Amo apunta a su posible participación ante el Alcorcón.

"Mientras hay tiempo hay posibilidades, eso no se esconde. Viene en un proceso de recuperación, ha sido la primera sesión con el grupo, más corta y con una exigencia más reducida por la carga. La ha tolerado sin problema. El test ha sido positivo, esperaremos a mañana y es una posibilidad para que llegue para el partido", comentó el técnico.

Además, también dio alguna pista sobre el estado de los demás lesionados. Descarta a Adrián y no es optimista con otros, aunque argumenta una posible convocatoria: "Adrián no llegará; Renato, muy justo, tenemos dudas de si llegará o no. Lombán es difícil que llegue, con las circunstancias no podemos completar una convocatoria de 18, tenemos 17, el reglamento nos dice que podemos convocar a sólo seis del filial, las cuentas nos dicen que no. Tendremos que llevar alguno de los lesionados para evitar la alineación indebida. Queremos proteger siempre la salud del futbolista, mañana decidiremos si vamos con 16, 17 ó 18. Hay que esperar a la información de mañana, al último entrenamiento".

Cuenta Víctor que las circunstancias le llevan a tomar decisiones que a veces van en contra de su deseo: "Keko era un cambio natural por las molestias de Renato, pero pensando en el partido siguiente... Keko no había completado esa semana todo el trabajo como sus compañeros y corres el riesgo de meterle demasiados minutos y que te quedes sin él para este partido. Esos detalles no se saben, pero hay que tenerlos en cuenta, tenemos que protegernos, no tenemos más jugadores, pero bueno todos se ofrecen a hacer el esfuerzo y se lo agradecemos. Hablé con Keko y aunque no estaba al cien por cien estaba dispuesto a entrar y jugar lo que fuera necesario. Esta semana pasa lo miso con Renato y Lombán que están en esa situación".