Víctor habla de los intentos por retener a Munir y N'Diaye

No por conocidas tienen menos importancia las bajas de Munir y Alfred N'Diaye para el play off de ascenso. Ambos jugadores son conscientes y están en conversaciones con sus selecciones para alargar al máximo posible su estancia en el Málaga antes de marcharse para jugar la Copa África de Naciones, que se disputa en Egipto del 21 de junio al 19 de julio. En su previa del partido ante el Albacete, Víctor Sánchez del Amo tuvo también palabras acerca de ello.

"Son situaciones privadas, ese tipo de conversaciones no puedo relevarlas, pero estamos intentando todo lo posible por contar con todos nuestros jugadores el máximo posible y ojalá ese máximo sea todo", señaló el preparador malaguista, que no quería profundizar en qué se está hablando. Por lo pronto se sabe que N'Diaye podrá acabar la liga ante el Elche para incorporarse más tarde a la concentración de Senegal en Alicante, pero, como Munir (Marruecos), se presiona para que su incorporación sea más tardía. La primera eliminatoria del play off es el 12/13 y 15/16 de junio, mientras la segunda es el 20 y 23. Este último, día que ambas selecciones debutan en la CAN.

Pase lo que pase, Víctor intenta relativizar la situación. Al fin y al cabo, el play off habrá que jugarlo con los mimbres que haya: "Como cuerpo técnico afrontamos cada partido sin que eso nos afecte, eligiendo los mejores para cada encuentro, porque no podemos condicionarnos por supuestos y posibilidades y la mejor manera de centrarnos en cada partido es esa, que no nos afecte por posibilidades con los jugadores que pueden acudir a la Copa de África".