N'Diaye: "Hay cosas que cambiar porque no es justo que me pierda el play off"

Alfred N'Diaye, al igual que Munir, no podrá estar en el posible play off de ascenso con el Málaga. Y la circunstancia, no por conocida desde hace tiempo se hace menos dolorosa tanto para el equipo como para los jugadores. En su caso, el senegalés, que estará en junio en la Copa África, manifestó en una entrevista para Radio Marca Málaga estar realmente molesto por la situación.

"Al final puedo quedarme hasta el final de temporada regular. Para el play off no puedo estar, eso es seguro. Tenemos la concentración y luego tenemos la Copa de África. Me fastidia, eso seguro. Hemos hablado todo el año con varias partes y es imposible quedarme. Hay cosas que cambiar en la liga porque no es justo", explicaba.

El centrocampista continuaba profundizando en explicaciones y también en su malestar: "Es la primera vez que el torneo es en verano, normalmente siempre era en enero. Es mala suerte para nosotros. Me parece mal no poder jugar los play off porque el Málaga me paga y no puedo jugar. Me perdí tres partidos porque no hay parón y no es normal".

Todo esto es contando con que el Málaga dispute el play off, aunque el deseo es el ascenso sea como sea: "Nuestro objetivo es subir, vine para subir y jugar en Primera el año que viene. Estamos en un momento más complicado, pero es muy importante tener tranquilidad e ir partido a partido con ambición. El Málaga es un club de Primera y si vine es para subir. Si pudiéramos hacerlo directo es mejor, pero ahora está más complicado. Hay que pelear para ir al play off y después dar todo para subir".

Se muestra contento con su estancia en Málaga N'Diaye, que no se cree ser "un fichaje estrella": "No soy diferente de mis compañeros, soy uno más". Y ya lo ha manifestado otras veces, su deseo, pase lo que pase, es continuar: "Me gusta el club, la vida aquí, la ciudad y todo. Quiero seguir aquí y en Primera. Si nos quedamos en Segunda hablaríamos con el Villarreal para quedarme aquí. Lo que quiero es jugar con el Málaga en Primera. Si no ascendemos hablaremos las tres partes para ver cómo hacer las cosas".

También habló el senegalés de Muñiz, al que agradeció su periplo en el club, y su salida: "Hizo un buen trabajo y es un hombre honesto. Si lo echa el club es porque nosotros no hicimos lo que tuvimos que hacer. Con este equipo tenemos que tener mejores resultados. Es muy fácil decir que la culpa es del míster. Creo que es un tío humilde y trabajador que ha intentado hacer las cosas bien. Nosotros también somos culpables".

Por otra parte, habló de los nuevos roles con Víctor: "Quiere que nuestros delanteros tengan más frescura para atacar y que defiendan menos. Lo podemos hacer bien porque los centrocampistas estamos bien físicamente y podemos correr. Yo ayudo a Cifu y Adrián a Ricca. Estamos bien así".