Ángel María Villar: De la RFEF, su libro, la sanción al Málaga CF y Viberti

Resultó sorprendente que en la presentación del partido de leyendas del Málaga estuviese presente Ángel María Villar, histórico presidente de la RFEF que fue invitado por AFE, de la que fue fundador. Hubo preguntas que se escaparon al acto en sí. Escapó de cualquier polémica acerca de la actualidad del ente federativo.

"Venía en el tren con mis amigos y sabía que me iban a hacer esa pregunta y no voy a contestar porque hoy es un aniversario de un club histórico", comenzó Villar, que continuó: "Pero este día es muy significativo para este club. Es tan grande el Málaga que quiere jugar un partido en la AFE para recaudar dinero para los necesitados. Yo soy una anécdota en este acto, yo ya no soy protagonista".

Otra cuestión fue acerca de la sanción al Málaga que le dejó fuera de Europa hace una década: "Cuando a un club se le retira de una competición no es nada agradable. Ni para el club ni para la persona que lo decide. Yo no lo decidí, fueron varias personas que me acompañaron cuando era presidente de la RFEF. A mí no me agradó, pero las cosas en la vida son lo que son y no lo que queremos que sean. Yo quiero que el Málaga suba a Primera División. No soy imparcial, es un histórico. No lo viví a gusto. No me acuerdo bien de los detalles, me lo habría preparado si llego a saber que me iban a hacer esa pregunta”.

Mostró un cariño particular Villar hacia Málaga: "Estoy encantado de estar aquí porque la AFE me ha dicho que venga. Es un club histórico, tengo montones de recuerdo. Como jugador, muchos, cuando me emparejaba con el señor Viberti, que jugaba muy bien. También como dirigente, como presidente de la RFEF. Y muchos recuerdos como persona. Se jugaron cinco partidos de la selección bajo mi mandato. Grandes recuerdos de Málaga, porque era joven, un crío. Y porque hacía lo que me gustaba, que era jugar al fútbol".

Villar estuvo en el Athletic que eliminó al CD Málaga en unas semifinales de Copa del Rey: "Recuerdo la Copa en la 72-73, recuerdo casi todos los partidos aquellos hasta la final. En San Mamés ganamos 2-1 y aquí 0-1. Me acuerdo de aquella semifinal y luego ganamos la final de la Copa al Castellón. También me acuerdo mucho de Ben Barek. Cuando me dijo AFE que volviera aquí, lo hago encantado. Muchos momentos. Estoy escribiendo un libro y habrá un lugar especial para Málaga".