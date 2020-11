Vuelve Caye Quintana, Ismael e Hicham necesitan más tiempo

Sergio Pellicer vio en el entrenamiento del miércoles 18 de noviembre como tiene a sus 18 profesionales disponibles para el partido del próximo sábado, incluido el delantero Caye Quintana, que ha sido baja en los últimos partidos del Málaga. Además, entre los jugadores con ficha del filial que habitualmente están en la dinámica del primer equipo, sólo Hicham e Ismael Casas están en el dique seco.

El retorno de Caye Quintana al trabajo normal del grupo supone la vuelta uno de los jugadores que más ha utilizado Pellicer en el ataque blanquiazul esta temporada. El onubense ha sido titular en nueve de los 12 encuentros jugados esta campaña y ha conseguido una diana que sirvió para cerrar la victoria del equipo en La Romareda. Quintana ha sido de lo más vistoso junto a Chavarría en la zona del ataque malacitano y está por ver que retorne como titular esta semana.

Con el punta entrenándose con normalidad, a Pellicer sólo le quedan dos jugadores por recuperar: Ismael Casas e Hicham. Ambos con problemas musculares, el lateral derecho está más cercano a la recuperación y es más que probable que vuelva al trabajo con normalidad a lo largo de esta semana aunque es posible que no retorne al equipo hasta el partido posterior al del Leganés siempre y cuando no existan alteraciones en la fase final de su recuperación. Hicham parece que tardará algo más en recuperarse, aunque su puesta a punto no está lejana a su final.

Los dos canteranos tienen afecciones musculares y el Málaga no quiere correr riesgos que supongan recaída con dos jugadores jóvenes que tiene un estilo de juego eléctrico y especialmente exigente con su musculatura. Hicham, de hecho, está convaleciente desde la segunda jornada en la que recayó de su dolencia muscular nada más entrar al campo en el partido contra el Castellón. Casas también recayó de una lesión muscular.