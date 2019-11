Willy Caballero: "Duele ver al Málaga así"

A sus 38 años, Willy Caballero sigue activo en el Chelsea, donde juega las competiciones coperas como relevo de Kepa Arrizabalaga. Uno de los mejores porteros de la historia del Málaga, el de la época dorada, habló en El Pelotazo de Canal Sur y repasó la situación actual del club malaguista. No puede decir Willy que le sorprenda del todo por lo que ya vivió el año de la Champions League.

"Cuando vivíamos esa época brillante vivíamos cosas malas, de ausencia de cobro, pero lo sorteamos atravesando y llegando lejos en la Champions. Con todo el dinero que se recaudó por esa Champions y la venta de jugadores, se normalizó. Pero ni yo ni nadie pensamos que se iba a llegar a tanto, a la situación que viven ahora los jugadores", asegura Willy desde Londres, desde donde sigue pendiente de lo que se cuece en la Costa del Sol.

"Pensé que se había acomodado la situación, con Gracia se hicieron las cosas bien. No soy quién para juzgar para lo que se hizo bien o mal, pero duele ver al Málaga así, leer todas las noticias que se ven del Málaga en estos meses", dice el meta argentino, que explica por qué el capital extranjero sí funciona en Inglaterra: "Yo no creo que sean los clubes o el capital el motivo por el que se funciona aquí y allá no, es la Premier, la organización de la liga, la garantía de los capitales, de ingresos y pagos, la forma de organización. Hay muchas cosas diferentes, como el merchandising, todo es oficial, no hay segundas marcas. La Premier tiene el ingreso de televisión más alto y los clubes tienen más ingresos que otros de clubes de primera en España. Y eso permite garantizar contratos durante mucho tiempo, que en otros países no se permite".

"Cuando me marché, si bien estuvimos en Champions, ya en la temporada siguiente se desarmó el equipo y nos metimos en descenso, nos salvamos en las últimas jornadas. Pensamos que igual con eso de pelear el descenso al final te toca la bola si juegas con fuego. Se armó un buen equipo después, pero tanto jugar con fuego hizo que el equipo se descendiera. El año pasado estuvieron muy cerca del ascenso, fue una pena. El Málaga necesita estar arriba y estar en Primera, su afición lo merece, fue una pena que no se diera el regreso", proseguía Caballero, que relata cómo fue su relación con el jeque Al-Thani: "Lo saludé varias veces, nunca hablé personalmente con él. Vía twitter sí lo hice. Tuvimos unas buenas palabras de despedida, ese fue mi trato con Al-Thani".

Acerca de su experiencia en la Premier, a caballo entre el Chelsea y el Manchester City, Caballero dice que "llevo seis años en Inglaterra, vine para probar una nueva experiencia, para tratar de conseguir metas buenas e importantes, competir por algo grande. De venir a probar y experimentar pasé a quedarme muchos años. City y Chelsea, no me puedo quejar, la vida deportiva me dio una oportunidad increíble. Sigo en buenos equipos y ojalá siga así. No creo que quede mucho de carrera aún, pero disfrutaremos", remató Caballero antes de hablar de su posible regreso: "La idea de retirarme está en mi cabeza, no se puede jugar al fútbol toda la vida. Lo tiene que ir imaginando. Me gustaría experimentar algo nuevo, termino contrato este año. No cierro ninguna puerta. Volver a España lo voy a analizar cuando sepa mi situación real, me gustaría pensarlo bien y ver la situación".