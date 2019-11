Contreras explica que él no es el Koke detenido por la 'Operación Maskoke'

Jugaron en el Málaga y hasta coincidieron. Les llaman Koke a ambos y comparten el apellido Contreras. Pero la situación de uno (Pedro) y de otro (Sergio) no tiene nada que ver. El preparador de porteros blanquiazul ha tenido que salir al paso para explicar que no tiene nada que ver con los implicados en la Operación Maskoke, en la que presuntamente el ex jugador malagueño (que no el madrileño) es el cabecilla de una red de narcotráfico.

"Lo que debería de ser un día de descanso y desconexión, se ha convertido en un día de sorpresa, mensajes, llamadas, desmentidos y porqué no, algo de cachondeíto al final del susto. Por supuesto, también un día de decepción porque un ex compañero, al que le apodaron Koke por compartir mi mismo apellido, se vea involucrado en la operación antidroga de esta mañana. Nota mental: Es bueno saber que la gente se preocupa por ti, aunque sea porque cree que te han detenido", publicó en su cuenta de Instagram Koke Contreras.

La cosa no quedó ahí, el que fuera portero de la selección española se enteró de que algún medio de comunicación había llegado a publicar su imagen dando por hecho que se trataba de uno de los implicados. En este caso, el enfado resulta mucho mayor: "No @txiskov [usuario que le avisa vía Twitter del error], no me cabrea... ¡Estoy como una puta moto! ¡Me subo por las paredes por la incompetencia de quien haya sido el autor, su jefe, el que le corrige y hasta el que le paga!".