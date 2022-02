Xabi Alonso: "El Málaga CF tiene buenos jugadores, nos va a obligar a estar muy bien"

Xabi Alonso, entrenador de la Real Sociedad B, dejó constancia en sala de prensa el máximo respeto que procesa al Málaga CF como club. "Tiene una historia reciente y, a pesar de las dificultades, tienen muy buenos jugadores, así que vamos a tener que estar a muy buen nivel", definía el vasco, que aseguraba que tendrán "que defender bien y atacar bien, minimizar nuestros errores".

"La energía que tiene el Málaga nos va a obligar a contrarrestar mucho desde la acción individual, y tenemos que tener una buena organización defensiva con buena actuación individual, para ganar duelos, que va a ser muy importante", analizaba Xabi Alonso, que apostaba por tener claro qué hacer con la pelota: "Luego, con balón, queremos hacer cosas bien y aprovechar los espacios donde creemos que los puede haber".

Es consciente el técnico de la racha de los blanquiazules, aunque le resta importancia: "No me dice nada, prefiero no darle demasiado importancia a eso, porque nuestra reciente trayectoria no sería muy optimista y quiero serlo y transmitir esas ganas e ilusión para el partido. Está siendo dolorosa mucha parte de la temporada, pero quiero ver cosas buenas".

El entrenador del Sanse cree que su equipo mejora paso a paso y factible una victoria: "Nos acercamos, hacemos mucho, pero no lo suficiente para ganar partidos. Pero el equipo está teniendo en el día a día la mentalidad positiva de querer preparar y eso te hace ilusionarte y motivarte, y a mí, en vez de venir con pocas ganas, me ayuda a venir con muchas de que los jugadores preparen bien el partido para competirlo y agarrar esa victoria que tanto ansiamos y de la que no estamos lejos".