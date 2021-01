Yanis Rahmani: "El árbitro dice que tenía la mano apoyada"

Yanis Rahmani, autor del gol del empate del Málaga ante el Oviedo, no estaba satisfecho por el reparto de puntos. Admitían que los jugadores blanquiazules estaban "fastidiados, porque se nos puso muy bien el partido, empezamos muy bien y nos pusimos por delante. Tras el gol, ellos dieron un paso adelante, pero seguíamos teniendo buenas contras, tranquilos y llegó el gol en la segunda parte. Estamos fastidiados, necesitamos ganar en casa y hoy lo hemos tenido cerca”.

“Era una jugada para sacar directo, Cristian vio que teníamos superioridad, me la dio, acerté con el golpeo y fue un buen gol”, decía con humildad sobre su gran gol, pero la alegría no era completa por no haber conseguido los tres puntos: "No sé si merecíamos más, porque la victoria la podíamos tener cerca y se nos escapa otra vez. Con la acción del penalti, el árbitro dice que ve que tiene la mano apoyada. Tenemos que hacer bien lo que depende de nosotros, y estas acciones no dependen de nosotros”.

Pese a que el equipo sólo ha sumado tres de los últimos 15 puntos, Yanis opina que "vamos en la buena línea, en muchos partidos los resultados no nos están acompañando. Tenemos que seguir, estamos haciendo muchas cosas bien y no hay que estar con la cabeza. Tenemos 28 puntos en la primera vuelta, tenemos que seguir porque el objetivo está cada vez más cerca. Jugando así, vamos bien”.

“Firmábamos esta primera vuelta por los puntos y las buenas sensaciones que tenemos. Hay partidos en los que las situaciones no han sido fáciles para el míster, por el tema de fichas y jugadores, y los hemos sacado adelante. En partidos como el del Albacete y ante el Oviedo merecimos más. Hay que estar contentos, el equipo va para arriba, vamos recuperando jugadores que van a ser importantes, estamos bien y nos tenemos que ir con la cabeza alta”, resumía Yanis Rahmani, uno de los jugadores más destacados en la primera mitad de Liga.