Esto no es penalti

Joaquín Muñoz habilitaba a Jairo para quedarse solo ante Femenías, pero Lucas Ahijado cortaba el balón con la mano. Eran ya los 10 últimos minutos del partido y dominaba el Oviedo con el 1-1, pero la contra del Málaga había sido efectiva. No parecía haber dudas, mano clara, así lo decretaba Gálvez Rascón. Protestaban los jugadores del Oviedo y desde la Sala VOR el árbitro de VAR, Varón Aceitón, pedía a Gálvez Rascón que fuera a revisar la jugada.

Y, tras varias tomas, en las que no había ninguna duda de que Lucas cortaba con la mano, el árbitro revocó la decisión que había tomado en primera instancia. La razón, que el jugador tenía la mano apoyada en el suelo. Un criterio discutible, porque de esa manera cubre más hueco a la hora de impedir el pase. De hecho, se han visto señalizados penaltis muy similares previo visionado de las imágenes. Pero los dos árbitros, el de campo y el de VAR, entendían que esta circunstancia eximía al Oviedo de la pena máxima a favor del Málaga.

El concepto de penaltis y manos confunde a jugadores, entrenadores y árbitros. En esta ocasión, los dos colegiados vieron lo mismo. El caso es que el Málaga, que justamente vio expulsado a Escassi por dos amarillas, suma ya 31 jornadas sin ir a los 11 metros. Sigue creciendo el número de partidos en los que el Málaga se siente perjudicado. "Hay acciones donde nos sentimos perjudicados. Está desnivelado y es difícil la actuación arbitral. La interpretación no nos está favoreciendo. Si no corta el pase se queda Jairo sólo. Y si ocurre en la línea de meta... No nos podemos focalizar en eso, no soy nadie para quejarme, los profesionales estamos para trabajar. Me tengo que enfocar en que nos está costando como local", decía Pellicer.