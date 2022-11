El Zaragoza espera al Málaga CF "avergonzado"

El capitán del Real Zaragoza, Alberto Zapater, señaló que está "avergonzado" tras la eliminación de su equipo en Copa del Rey por el Diocesano, equipo de Segunda RFEF, el pasado fin de semana. El cuadro maño es el rival de este sábado del Málaga CF y también está en llamas. Ha cambiado de entrenador y director deportivo en las últimas semanas.

"Estoy avergonzado, como todo el vestuario. El club tiene una historia, tiene Copas del Rey y no puede pasar. Esos partidos hay que ganarlos como sea. No se ganó y no hay excusa posible. El jugador tiene que sentir responsabilidad y vergüenza y así me siento. No te puede eliminar un equipo de otra categoría, porque además estamos en una situación complicada", destacó en rueda de prensa.

Tras la eliminación copera, Zapater opina que deben ponerse "en modo supervivencia" para el partido del próximo sábado contra el Málaga, partido que ha calificado como "vital, vital" y que tienen que sacar adelante. "Ellos también se encuentran en una situación complicada. Como nosotros, es un club histórico cuya situación en la clasificación no va de la mano con la realidad de la historia", ha asegurado. Ante la importancia del encuentro contra lo malacitanos, el jugador 'blanquillo' cree que toda la plantilla tiene que dar "un paso adelante".

"Tenemos que ser conscientes de qué objetivo queremos, fijarnos objetivos a corto plazo y, tal y como están las cosas, pensar en llegar a los 50 puntos cuanto antes y, a más corto plazo, poner todas nuestras energías en el partido del Málaga", ha comentado. A este respecto ha añadido que los jugadores tienen que pensar en qué están haciendo mal, porque no deben creer que el entrenador nuevo va a llegar con una varita mágica porque en el fútbol nadie la tiene.

"Tenemos que mirarnos a nosotros mismos para ver qué podemos hacer mejor. Si estamos así, es porque todo el mundo tenemos que mejorar muchas cosas y cuando un entrenador se ha ido el jugador tiene que pensar que es culpa de él", ha apostillado. Zapater no quiere pedirle nada a su afición salvo "perdón".

"Que un aficionado pueda sentir vergüenza del Zaragoza es lo peor que puede pasar y a partir de ahí les necesitamos una vez más. No les podemos pedir nada pero necesitamos que el sábado nuestro rival sea solo uno, el Málaga", ha resaltado.