Los abogados del jeque piden la suspensión de la intervención del Málaga

Baker McKenzie, la empresa que se encarga de representar al jeque Al-Thani en el caso por la denuncia de la Asociación de Pequeños Accionistas (APA) que ha derivado a la intervención judicial del club, lanzó un comunicado para expresar su posición sobre las medidas decretadas por la jueza Ruiz González, mostrando de nuevo su disconformidad.

“El despacho de abogados que defiende a los miembros de la familia Al-Thani recurrirá en apelación ante la Audiencia Provincial de Málaga los autos de imposición de fianza y de intervención del club, solicitando que se tramiten con carácter urgente. Si bien los recursos de apelación no tienen efectos suspensivos en lo que respecta a la ejecución de ambas medidas cautelares, se solicitará ad cautelam que se suspenda la ejecución de las mismas, en tanto en cuanto la decisión del Juzgado de Instrucción no 14 de Málaga no sea firme", reza la nota de los abogados que dirigen la defensa del jeque.

"Baker McKenzie sigue considerando las medidas desproporcionadas, prematuras y sin base legal que las sustente, sobre todo cuando obra en la causa un documento elaborado por la Liga de Fútbol Profesional en el que se informa al Juzgado de que el Málaga Club de Fútbol ha presentado un plan de viabilidad que podría solventar su situación”, remacha el prestigioso despacho que ha buscado Al-Thani para suspender sus derechos.