Los abonados del Málaga CF no pagarán por el play off

El director general del Málaga CF, Kike Pérez, confirmó en los micrófonos de Radio Marca que los abonados no pagarán por acceder a La Rosaleda ninguna de las dos rondas de play off. Estaba claro que el carné serviría para ver en el estadio el partido que se va a jugar con seguridad, pero no tanto con la hipotética segunda ronda. El ejecutivo vitoriano aseguró que no se cobrará ningún tipo de cargo adicional. No obstante, la entidad sí abrirá un plazo para que los malaguistas obtengan su localidad para que, en caso de que no puedan acudir, esa entrada se pueda aprovechar.

"Primero, todos tenemos que creer que es posible. Sé que la inmensa mayoría del malaguismo sabe que es posible. En ello estamos trabajando. Un eslogan, un pequeño stage para el equipo, recibimiento, todos nuestros abonados acudirán gratis a las semifinales y a la final del playoff. Puedo hablar de agradecimiento en mayúsculas a la afición. Ha sido un pilar clave para estar aquí. Estamos promoviendo internamente para una Rosaleda llena de malaguistas. Dependiendo de los partidos que hayan venido, podrían tener la oportunidad hasta 72 horas antes de que retire su entrada. Lo dejaremos en el número cinco de partidos. Unos 1.800 abonados han venido a ese número o menos”, desarrolló.

Pérez aseguró entender al aficionado malaguista pero le pidió que las críticas sean antes y después de los partidos, que es "cuando hay que mostrar eso", que durante el desarrollo de los mismos. "El público se puede expresar cuándo y cómo quiera. Aquel día nos confundimos y pido disculpas, no ha vuelto a suceder", comentó acerca de algún episodio en el que se trató de acallar la voz de los aficionados de La Rosaleda a golpe de megafonía.

Sobre los incidentes sucedidos en San Fernando tras el partido, Kike Pérez comentó: "Yo estaba en la puerta donde salieron los aficionados. Salieron más tarde, estuvieron retenidos no menos de 15 minutos. Los del Málaga estaban saliendo en ese momento, no tenemos constancia de que estuvieran ahí”.

Entradas del Málaga CF - Antequera

Este sábado La Rosaleda acoge el último derbi provincial de la temporada en Primera RFEF. Se vieron dos veces en pretemporada y una vez más en la primera vuelta de la competición oficial el Málaga CF y el Antequera, donde venció por 0-2 el equipo de la capital. Ha sido un temporadón del equipo de El Torcal, con opciones hasta casi el final de jugar el play off de ascenso cuando el objetivo de partida, tras subir desde Segunda RFEF, era la permanencia. Pero rápidamente se consolidó y ha jugado mucho y bien. La gasolina ha sido justa en el tramo final, pero los deberes ya estaban hechos con nota muy alta previamente.

Es un derbi ciertamente envenenado para el Málaga con la racha acumulada de sólo una victoria en los últimos ocho duelos. Es el último partido en casa antes del play off (se cierra la fase regular en el Di Stéfano el próximo 25 de mayo) y con la carga negativa que hay es necesaria una victoria. Una derrota ante el otro equipo de la provincia sería dañina. Para el Antequera es una gran rúbrica a la temporada jugar en La Rosaleda. Ya lo hizo en el Costa del Sol, pero ahora es en partido oficial.

Hay una primera remesa de 640 entradas para la afición blanquiverde para asistir al encuentro. En la ida hubo nutrida presencia de malaguistas. Tienen un precio de 20 euros las entradas, situadas en la zona visitante, en la curva alta entre preferencia y fondo norte. Se podrán adquirir desde este martes a las 10:30 en las oficinas de El Maulí. El Málaga CF también ha habilitado de forma online y en las taquillas presenciales en La Rosaleda la venta de entradas para este choque, fuera de la zona visitante. Los precios van desde los 11 hasta los 35 euros.