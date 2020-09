El jeque pide que el administrador se recorte el sueldo y vender por ocho millones

Nuevo comunicado del aún presidente y propietario del Málaga, Abdullah Al Thani, aunque ahora relegado por indicios de delito, en el que propone una serie de acciones para "equilibrar el presupuesto de la entidad deportiva y evitar así la quiebra por la devaluación intencionada del patrimonio que está llevando a cabo el administrador judicial". Evidentemente ninguna pasa por devolver el dinero que adeuda al club y que se le reclama. Hay una fianza de 8.5 millones fijada por el juzgado.

En las palabras puestas en boca de Al-Thani por Eolo Comunicación, la agencia que últimamente le lleva su imagen, dice el jeque que “no solo se le puede exigir una gestión profesional, sino también la defensa de los intereses del club, un aspecto que durante todos estos meses al frente de la entidad ha olvidado completamente”.

La principal medida a adoptar sería la reducción del salario del administrador judicial al 50%. “Teniendo en cuenta la situación del club, y los despidos colectivos ideados por el administrador judicial, es ético que Muñoz Jiménez contribuya directamente al saneamiento de las cuentas de la entidad con su propio esfuerzo”. Esta medida, dice la nota, comportaría un ahorro de costes para el Málaga de 90.000 euros. Poca cantidad, sin duda, ante los casi 5 millones de euros que los Al-Thani deben al club.

En segundo lugar, "la venta de los jugadores incluidos en el ERE: Luis Hernández, Rolón, Juanpi, Diego González, Renato Santos, Dani Pacheco o Boulahroud, permitiría al Málaga obtener unos ingresos de alrededor de 8 millones de euros", prosigue. No parece estar el corriente del estado del mercado.

Al Thani dice que con “este tipo de acciones, que comenzaron con el despido del propio Shaheen, solo se consigue empobrecer al club. La destrucción de la plantilla ha continuado con la reciente salida del Málaga del jugador gaditano Tete Morente, que ha pagado su cláusula de rescisión para abandonar Martiricos e irse a un equipo de Primera División, al no tener suficiente músculo económico para retener el talento dentro del club", según la nota distribuida.

"Otra de las medidas sería retomar el litigio con el ex jugador del Málaga C.F., Jony y la S.S.Lazio. Aunque según comentó el administrador judicial en rueda de prensa, han iniciado el procedimiento laboral, nos consta que se encuentra sin avances conocidos e interrumpido de forma intencionada”, señala Al Thani. Sigue insistiendo en que la resolución favorable conllevaría el ingreso de los 12 millones de euros de la cláusula de rescisión del jugador. "Una vez más la actitud de Muñoz Jiménez pone de manifiesto que además de vivir alejado del mundo del fútbol, como Administrador Judicial sabe desmembrar empresas, no reflotarlas: los ERE o la mala venta de Antoñín al Granada C.F. demuestran que no está preparado para hacer viable el proyecto”, remata un comunicado en el que, de alguna manera, parece reírse de la situación del club.