La afición del Málaga CF comienza a desesperarse

Pasan las jornadas y el Málaga es un quiero y no puedo. Nadie duda que se esté intentando todo lo posible por parte de Pepe Mel y sus jugadores, ya que es cierto que aunque sea de forma mínima los cambios se están comenzando a apreciar. Eso sí, no se puede negar que el tiempo se agota y precisamente ese es el punto que comienza a impacientar a los aficionados blanquiazules. Esos a quienes no se les puede reprochar nada cada encuentro, animando desde la previa hasta el pitido final, porque los 16.026 malaguistas que se dieron cita ante el Burgos se volvieron a dejar la garganta desde su llegada al templo. Sin embargo, los mensajes de agradecimiento comienzan a ser insuficientes para reconocer el cariño que le tiene esta ciudad a su equipo. Ya lo comentó Febas: "Si dependiese de la afición estaríamos arriba". Incluso, el propio Mel se declaro en deuda pase lo que pase de aquí al final de la campaña, ojalá sea consiguiendo la salvación el madrileño.

Lo que si está claro que parte de la afición de Martiricos tiene claro que dos personas deberían haber hecho las maletas hace tiempo y así lo volvieron a hacer constar en acta tras el pitido final en el empate ante el Burgos. Quizás la victoria hubiese servido para amainar las aguas un tiempo, sin embargo no fue así. Al término del partido La Rosaleda explotó al unísono con varios cánticos: "Málaga somos nosotros", "Manolo, vete ya", "Manolo Gaspar dimisión", "Administador, tú eres el peor" o "manos arriba, esto es un cortijo". Mensajes conocidos por desgracia en las últimas fechas que provenían desde todos los sectores del feudo malaguista, ya que el público aguardó para demostrar su descontento. Una imagen totalmente contraria a la mostrada en la salida de los jugadores... silencio sepulcral. Parecía un entierro.

Por otro lado, la Peña Universitaria llegó a desplegar una pancarta a la conclusión del duelo con un mensaje claro hacia el director deportivo, aunque una persona, la cual no se llegó a identificar, les obligó a retirarla. Así lo hicieron saber de forma pública en sus redes sociales:

Lo más lamentable es que en un estado democrático, el @MalagaCF @manologaspar20 y @JMMunozJimenez hayan enviado a un trabajador de la seguridad a querer retirarnos las pancartas de #manoloVeteYa #manolodimision #manologasparaliexpress

¿Dónde queda la #libertaddeExpresion? pic.twitter.com/903vcJkGn1

— Peña Universitaria (@puniversitariam) January 21, 2023