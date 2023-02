El alcalde de Málaga explica los motivos del escrito a la jueza

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, habló ante los medios de comunicación justo un día después de que saliese a la luz pública el escrito enviado de la mano de BlueBay y Daniel Pastor a la jueza Ruiz González para que realizase cambios en la administración judicial del Málaga CF y las tres sociedades NAS vinculadas al caso y que están todas bajo el control de José María Muñoz: No tiene más que la intención clara que pudiera reflexionarse sobre la conveniencia de que los administradores fuesen distintas personas. No se trata de hacer un cambio en la administración judicial del Málaga, sino que la acumulación de tareas de administración de otras empresas que tienen que ver con el Málaga fuera buena distribuirla para que entre todos estén las cosas más equilibradas y haya más capacidad de análisis. No tiene intención de decir que se cambie la administración judicial del Málaga. Es más quiero dejar claro que tanto el trabajo de la jueza como el del administrador judicial tienen todo nuestro respeto, como es natural, pero esa reflexión creo que es oportuna hacerla. Aunque es la jueza la encargada de decidir sobre este tema".

La Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga CF no tiene muy claro el objetivo de este escrito y así lo expresaron en un comunicado. El alcalde se pronunció al respecto: "Es muy oportuno y lo hablaba también con el representante de pequeños accionistas, que coincide con nosotros, que al mismo tiempo es bueno llamar a la unidad de todos y de cara al partido de esta noche de presencia y apoyo por parte de la afición. Nos importa que el Málaga gane y cuantos más partidos mejor. Sin perjuicio de que reflexionemos cómo se puede acortar este camino judicial, cuyo final no está claro, cuántos años van a ser, eso si nos preocupa y haremos un esfuerzo en las próximas semanas en ello para ver si podemos colaborar en algo o no, pero mientras llegue ese momento, donde el Málaga pueda disfrutar de una mejor solidez económica de la que tiene actualmente, es muy bueno que todos cerremos filas y el equipo reciba el apoyo".

"Se solicita en el escrito que cada empresa tenga un administrador judicial. Esto quiere decir que la jueza lo habrá reflexionado antes y habrá decidido otra cosa. Tiene nuestro respeto, pero le mandamos este mensaje simplemente para que reflexione sobre ello pensando que ese análisis a la hora de aprobar cuentas o ver la evolución de la temporada... El administrador judicial, NAS Spain, que es el accionista mayoritario, pues sea una persona distinta que la del Málaga por ejemplo. Una manera de entender que pudiera haber una alianza siempre que haya una armonía y suma de esfuerzos de hacer las cosas lo mejor posible, mientras llega el momento en que el Málaga tenga una situación diferente a la administración judicial, que ahora mismo no tiene perspectiva de terminar", continuó el alcalde.

Se le pidió una valoración de lo que está haciendo Muñoz: "El administrador judicial ha hecho muy buena labor en sanear y poner orden en las cuentas, defender la solidez económica del club, de eso no tengo duda, y luego lo otro es más difícil, evidentemente, acertar en el aspecto deportivo, donde el factor suerte influye. A veces se gana un partido o se pierde por poco y es verdad que hay equipos que a lo mejor prometían mucho la temporada pasada, en Segunda me refiero, y ahora están en situación de peligro. Dicho esto tenemos que mirar hacia dentro, no consolarnos con ellos, sino esforzarnos en hacerlo lo mejor posible. No tengo datos, no soy experto en fútbol como para evaluar o hablar de la evolución de los jugadores o entrenador, sólo confío en que quien esté lo haga lo mejor posible".

Hoy mismo anunció el fichaje de un director general, una medida que puede llegar algo tarde. "No entro en la decisión de si necesitaba ayuda el administrador judicial, es una decisión personal de él, habrá contactado con LaLiga también para pedir consejo. Lo que haya hecho lo habrá hecho con la mejor intención. Mis palabras no quieren en absoluto debilitar su imagen, ni su proyección, ni su dedicación por el club. Le deseo el mayor acierto a todos, el primero a él en esta faceta que es difícil para todos. Es muy difícil ser experto en todo y en fútbol, alguien que es muy bueno en las cuentas, pero lo que sería labor de un líder, no puede tener esa experiencia. No podemos pedir algo extraordinario a alguien que no tiene esas cualidades o preparación, de su buena y recta intención no tengo duda. Lo que se trata aquí era de plantear esas tareas separadas para que haya una eficacia mayor", valoró De la Torre.

El alcalde remató lo que tenía que decir sobre el proceso: "En mis palabras se deduce preocupación, aunque la justicia es lenta en nuestro país, el tiempo que queda por delante nos desanima a todos, pero hay que mantener el ánimo para el partido de hoy y los que vienen, donde el Málaga se juega mucho y tenga los mejores resultados posibles para mantenerse en segunda y luego reforzarse para regresar a Primera. Queremos animar al Málaga, no hay más que decir, me gustaría que el Málaga buscase una formula que permitiese pasar página de la etapa judicial y entrar en una etapa normal, al igual que otros clubes. Los accionistas han estado al tanto, hubo un consenso previo, hubo contactos previos, esta misma mañana hablaba con Jesús Burgos, uno de los más activos de la APA, y coincide con la filosofía del escrito. Todo lo que podamos hacer para ayudar aquí estamos. Haré lo que sea posible para que la situación de transición que se tiene no sea eterna".