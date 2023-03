El alcalde y sus soluciones para el futuro del Málaga

La situación del Málaga Club de Fútbol es complicada en muchos aspectos, no solamente en cuestiones meramente deportivas. Intervenido judicialmente desde hace años por la querella contra el jeque Al-Thani y con el conflicto paralelo y fundamental que mantienen desde hace años cataríes y BlueBay. De este asunto opinó Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, que sigo abogando por abrir las puertas a una nueva sociedad inversora.

"Yo sobre ese tema no quiero entrar para crear expectativas que pueden no responder a la realidad. Yo siempre he dicho en los últimos tiempos que, dentro del lío jurídico que hay en el Málaga, que puede prolongarse años, la mejor solución sería que los dos propietarios, que están entre sí enfrentados y en pleitos, se pusieran de acuerdo en una cosa tan sencilla como vender a un tercero. Y no digo más, no digo más. Ya lo dije hace tiempo, de todas formas ahora mismo lo que me preocupa es que el próximo partido hay que ganarlo sólidamente", comentó ante los medios de comunicación el primer edil de la capital costasoleña.

Remató con un mensaje que no fue optimista pero que le sirvió para evitar meterse en algún charco más: "¿El descenso? No, no lo tengo asumido, hay que ganar el próximo partido y los siguientes, es lo que puedo decir".

Ante el panorama que se presenta y con ciertos sectores interesados en hacer calar la idea de dejar desaparecer al Málaga CF y montar otro club desde cero, De la Torre dio una respuesta de político veterano. No dijo sí, pero tampoco dijo no: "Por ahora, no, por ahora no, el Málaga Club de Fútbol tiene que conseguir los mejores resultados posibles en los próximos partidos, eso es lo que tengo que decir, digo y diré". Al menos, por le momento.