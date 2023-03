Moussa Diarra asegura estar bien y pide al Málaga CF adelantar su vuelta

Moussa Diarra quiere regresar ya a Málaga para reincorporarse a la disciplina blanquiazul. Según el entorno del futbolista, el chico habló con la entidad para solicitar que adelanten su vuelo de regreso de Mali lo antes posible, a poder ser en estos próximos días. Parece que su proceso de recuperación ha dado pasos agigantados desde que se marchó a su país de origen después de haber visto cómo los plazos se alargaban más de lo previsto en estos meses. Sin embargo, todo el optimismo que pueda mostrar el canterano tendrá que ser corroborado por los servicios médicos del Málaga CF, que son los que han estado todo este tiempo supervisando su proceso a excepción de estas semanas en África. Puestos a esperar, ya que se ha alargado varios meses, mejor ser cautos.

El proceso de Moussa ha sido un tanto extraño. Se estrenó con nota alta en Segunda División de la mano de Pepe Mel el mismo día de su estreno ante el Villarreal B. El técnico madrileño, en un Málaga con muchísimas bajas y dudas en el centro de la zaga, lamentó públicamente perder al defensa de Bamako. Lo cierto es que no ha sido un buen año para los canteranos en el plano físico, con lesiones graves de Víctor Olmo o Haitam y otras de menor calado pero varias como en el caso de Andrés Caro.

Se suponía que Moussa tenía para unos tres meses, pero se fue prolongando más de la cuenta. Tanto que lleva cinco meses y medio fuera de los terrenos de juego. "Intervenido con éxito", claro, el 20 de septiembre. Fue destituido Mel y todavía no estaba ni cerca de regresar.

En la segunda mitad de febrero, de repente, la entidad de Martiricos anunció esto: "La recuperación de la lesión del canterano Moussa -fractura del quinto metatarsiano del pie derecho- no ha cumplido con los plazos esperados. El jugador se marcha hoy con permiso del club a su país de origen para realizar un tratamiento conservador".

Las explicaciones del Málaga CF

Lógicamente la entidad, al recibir ciertas y lógicas críticas, dio un parte más extenso y lleno de matices sobre el caso de Moussa, algo que no es para nada el modus operandi en el Málaga. "El central canterano sufrió una fractura de Jones, que diseccionó una arteria nutritiva del hueso. La falta de sangre en la pieza ósea dificulta sobremanera la recuperación, por lo que se optó por la cirugía para acelerar el proceso de recuperación. Al jugador se le estabilizó la fractura con un tornillo para aumentar las posibilidades de consolidación. A pesar de la intervención quirúrgica satisfactoria, la evolución no ha sido positiva por las características especiales de esta fractura, distinta a otras fracturas de metatarsianos", señalaba, al tiempo que se explicaba que "a los tres meses y medio de la operación se hizo una terapia biológica al jugador para potenciar la curación. Cerca ya de los cinco meses, el hueso aún no ha pegado por completo y se optó por retirar el tornillo por si interfería en la consolidación. Ahora, toca esperar de 4 a 6 semanas para ver si se completa la curación. Y el defensa malaguista deberá continuar con los ejercicios de fisioterapia planificados".

"Durante este tiempo de espera, en el que el jugador no podrá hacer ejercicio, se desplazará a su país con permiso del club para permanecer con su familia, a la espera de que acabe de pegar el hueso. Si no fuera así, se llevaría a cabo una nueva operación estabilizando la fractura y aportando injerto óseo. El Málaga Club de Fútbol espera que el proceso de recuperación de Moussa finalice de manera satisfactoria y ver pronto a nuestro jugador en los terrenos de juego", comunicó en su momento el Málaga. Si finalmente regresa Moussa, será ya una cuestión que quedará en manos de los servicios médicos del club y de Sergio Pellicer, que suele ser cauto en estas cuestiones.