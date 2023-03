El Málaga despide a Lumor por "motivos disciplinarios"

"El Málaga CF finaliza su vínculo profesional con Lumor Agbenyenu por motivos disciplinarios. El futbolista queda liberado de su contrato con el MCF desde este mismo miércoles. La entidad le desea toda la suerte en el futuro laboral y personal". Así de escueta fue la comunicación oficial del club de Martiricos para informar acerca de la salida del lateral izquierdo, que llegó libre a la disciplina blanquiazul y que ha resultado ser un auténtico fiasco en todos los aspectos. Su aportación en el campo fueron 46 minutos en Cartagena, 120 en la Copa del Rey contra el Peña Deportiva y posteriormente, 58 minutos más ante la Ponferradina.

"Lumor es el menor problema, no es ningún problema a nivel individual, está trabajando bien y todas las decisiones que tomo son técnicas. Es cierto que tiene abierto un expediente del club, pero para mí es un jugador más y, os lo digo de corazón, no tengo ninguna queja de él porque está trabajando para intentar mejorar", decía Sergio Pellicer el pasado día 4 de marzo en su comparecencia ante los medios de comunicación.

Expediente abierto por el club

"La situación es clara, se fue de vacaciones con unos deberes que hacer respecto a su documentación que todos sabíamos, no lo hizo en el plazo de debía y se ha incorporado más tarde sin justificación y se le ha abierto un expediente. Ahora estamos en plazo de alegaciones y mientras tanto es un jugador más", decía Manolo Gaspar en relación al jugador el pasado 19 de enero cuando todavía era jugador del Málaga. Había alargado sus vacaciones más de la cuenta aunque el Málaga contaba una versión oficial mucho más edulcorada.

Unos días antes el que habló de él fue Pepe Mel. El entrenador madrileño fue quien apretó para que le hicieran ficha cuando estaba de prueba: "Como cuerpo técnico, y vestuario, hay códigos que hay que cumplir y como en una casa se trata de tener un orden. No solo ha llegado más tarde que los demás, la semana anterior tampoco entrenó porque estaba malo. Tiene que estar a todo, cuando esté, será un jugador disponible y, de momento, no existe. No está para competir".