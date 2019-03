Los jugadores del Numancia-Málaga 1 a 1

El que no suspende en el Málaga por su actuación ante el Numancia es por algún detalle, porque a nivel colectivo el equipo fue un desastre ante un rival normalito. Casi nadie pasa el corte del bisturí por mucho que en la segunda mitad se diese algo más.

Munir

Jugó en su antigua casa y fue importante en una parada a remate de Higinio. Y poco más. Se va con la selección.

Iván Rodríguez

Con todo a favor y dos compañeros solos esperando el pase de la muerte, puso un servicio incomprensible.

Luis Hernández

Menos catapultas que ante Osasuna. Intrascendentes. Demasiadas facilidades a los atacantes sorianos en su zona de acción.

Pau Torres

Como Luis, no tuvo su mejor día y concedió. Forzó la amarilla para cumplir sanción ante el Nàstic mientras está con la sub 21.

Ricca

Tiene un don especial para rematar balones en córners y faltas laterales. El gol y las agallas le salvan del suspenso.

Keidi Bare

En la primera mitad se vio algo desbordado por el rival. Tampoco encontró mucha ayuda en sus compañeros. Cambiado al descanso.

N’Diaye

Otro partido para olvidar del centrocampista, que no marca ninguna diferencia en el campo. Ni más arriba ni más abajo.

Adrián

Hace que el juego no fluya cuando pasa por sus botas. Pero supo remangarse en la segunda mitad. Cabeceó fuera un córner de Renato que pudo ser el 1-2.

Renato Santos

Su primera mitad por la derecha fue para olvidar. Pero también es cierto que en las jugadas a balón parado dio un gol y regaló otro. Por la izquierda, algo mejor.

Mula

Titular por la izquierda, en el descanso Muñiz le quitó para dar entrada a Iván Alejo. Muy lejos de su mejor forma.

Seleznov

Sigue sumando actuaciones memorables el delantero ucraniano, que no tiene ocasiones, no genera, no se asocia. Eso sí, se pelea con los centrales. Como si eso sirviera para algo.

Iván Alejo

Entró como un rayo y ayudó a forzar el empate. Después se diluyó.

Blanco Leschuk

Cedió el puesto en el once. Cuando entró parecía que su presencia se notaría, pero también fue a menos hasta desaparecer.

Hugo

El canterano regresó después de estar de baja desde su lesión en La Romareda. Otro que restó.