50 años del ascenso a Primera del Málaga de Viberti

Este 7 de junio se cumplen 50 años del séptimo ascenso del CD Málaga a Primera División. Su victoria, con remontada en San Mamés por 1-2 con doblete de Viberti ante el por entonces Bilbao Atlético, supuso un nuevo regreso a la élite del fútbol español. A diferencia de otras ocasiones, no sería tan fugaz. Era el inicio del 'Quinquenio de Oro'.

CD Málaga 1969-1970

El CD Málaga venía de descender por sexta ocasión en su historia. En un mercado veraniego marcado por la venta de Fleitas al Real Madrid, también causaron baja Cabrera, Catalá, Robles, Valenzuela y Vallejo. En el apartado de altas, Búa, procedente del Real Madrid y del que se había obtenido la cesión de los derechos en la operación de venta de Fleitas, Iglesias y Espejo, subido del Atlético Malagueño. Comenzada la liga, en octubre, vendría procedente del Indauchu Pablo Gallastegui.

El entrenador del equipo sería Juan Ramón, antiguo jugador del Valencia CF con un amplio bagaje como técnico en Segunda División. En la presidencia continuaba Juan Moreno de Luna, que encaraba su octava temporada como máximo dirigente del club. Curiosamente, a lo largo del curso, Moreno de Luna y Juan Ramón dejarían de estar vinculados al CD Málaga.

La Segunda División la componían 20 equipos, siendo la segunda temporada del regreso al grupo único en la categoría de plata del fútbol español. Los 3 primeros clasificados al final de la Liga obtendrían el premio del ascenso.

Mal inicio de temporada

Si bien en la 1ª jornada se venció ante el Ferrol por 1-5, igualando casualmente el resultado que 20 años antes había propiciado el primer ascenso a Primera División, el inicio liguero no comenzó con buen pie.

El juego del equipo no era bueno y los resultados no acompañaban. En la jornada 6ª se perdió 0-1 ante el por entonces Real Gijón. Esto llevó a Juan Ramón a presentar su dimisión, aunque finalmente se echaría atrás. Si el equipo no estaba a la altura, hay que sumar que la afición estaba en parte enfrentada a la directiva tras la venta de Fleitas. El 15 de octubre de 1969 la directiva en pleno presentaba su dimisión. Esta dimisión se haría efectiva en el caso de Juan Moreno de Luna el 22 de octubre.

En la 7ª jornada, estrepitosa derrota ante el Real Valladolid por 4-1. El equipo, que había obtenido hasta entonces 2 victorias, 1 empate y 4 derrotas, estaba ubicado en la 16ª posición, en puestos de Promoción de Permanencia. Tras este encuentro, Juan Ramón fue destituido como técnico del Málaga y a su vez Juan Moreno de Luna dejaba la presidencia. Así, se constituyó una Comisión Gestora a cargo del vicepresidente segundo Antonio Rodríguez López, que finalmente pasaría a ser el 10º presidente del CD Málaga.

Para sustituir a Juan Ramón se barajaron varios nombres, como el de Piru Gainza, Enrique Orizaola, Otto Bumbel o José Emilio Santamaría, pero finalmente y tras las gestiones del secretario técnico José María Zárraga, el 25 de octubre se hacía oficial el fichaje de Jenos Kalmar como técnico malaguista. Para el encuentro del día siguiente ante el CA Osasuna, correspondiente a la 8ª jornada y que acabó con victoria malaguista (3-1), se sentó en el banquillo malaguista de forma interina Antonio Carmona Ros, técnico del Atlético Malagueño.

El debut de Kalmar en la 9ª jornada se saldó con un empate (0-0) ante el Córdoba CF. Le seguirían una victoria (2-1) contra el CD Castellón y otro empate sin goles frente al Rayo Vallecano, ambos partidos disputados en La Rosaleda.

El inicio de esta buena racha se vio frenada en la jornada 12 ante el CD Orense. En tierras gallegas, el CD Málaga perdió 3-0, llevando al presidente a decir que si ante el Español no se vencía se iba a producir una limpia en el equipo.

La llegada de Sebastián Viberti

Tres días antes de la derrota en Orense, el 20 de noviembre de 1969 aterrizaba en Barajas procedente de Argentina el jugador Sebastián Humberto Viberti Irazoki, un mediocampista que militaba en Huracán. Tras llegar a Málaga, firma por el conjunto blanquiazul. Según la prensa de la época, junto a Viberti también se ficharían a los paraguayos Irala y Riveros, que finalmente no se quedarían en el equipo.

Seis días después, el CD Málaga se enfrentó en un amistoso al Granada CF. Pese a no ser encuentro oficial, el estadio registró la que fue hasta entonces mejor entrada de la temporada.

El equipo blanquiazul, de blanco completo ese día, probó a 4 jugadores: Viberti, Irala, Riveros y el defensa Mauri, que pertenecía a la Balompédica Linense. Viberti fue el mejor del partido.

El 30 de noviembre, Viberti debutaba oficialmente con el Club Deportivo Málaga. El rival, el RCD Español (denominación de la época) en la 13ª jornada liguera. El estreno, inmejorable, victoria malaguista por 5-0 con 4 goles de Wanderley y otro precisamente de Viberti, que dio una clase magistral de fútbol en su presentación en la liga española.

Remontada y rumbo a Primera

Tras la victoria referida, el equipo era décimo en una liga bastante igualada. El Málaga, a 4 puntos del colista (UD Salamanca) y a 6 puntos del líder (Real Gijón). Comenzaba la remontada. En los siguientes 11 partidos, el equipo obtendría 4 victorias y 7 empates, 5 de ellos como visitante. Un equipo fuerte en casa y que no perdía fuera. Ya en la jornada 25 se produciría la única derrota del equipo en toda la segunda vuelta. Se perdió 2-1 en El Molinón en un encuentro donde Quini y Churruca marcaron por el Real Gijón, mientras que Migueli consiguió el tanto malaguista. Curiosamente, en dicho encuentro no se alineó Viberti. El Málaga se encontraba sexto en la tabla, con 28 puntos, a 3 del Córdoba CF que era el tercer clasificado.

Tras el encuentro de Gijón, el CD Málaga volvería a tirar de ‘media inglesa’. Entre las jornadas 26 y 33, un balance de 4 victorias en La Rosaleda (ante Real Valladolid, Córdoba CF, CD Orense -al que le devolvió el 3-0 de la ida- y Real Murcia) y 4 empates como visitante (3 de ellos a 0 ante CA Osasuna, CD Castellón y Rayo Vallecano y un empate a 1 tantos ante el RCD Español). Esta media se acabaría, pero para bien, con la victoria 0-2 en la jornada 34 ante el CD Ilicitano, filial del Elche CF.

Al término de esa jornada, el equipo se encontraba en 4ª posición, empatado a 42 puntos con el Real Betis. El Español era 2º con 43 puntos y el Real Gijón con 50 ya era equipo de Primera. En la jornada 35, cómoda victoria (3-0) ante el Real Oviedo, con tantos de Monreal, Cabral y Viberti y pequeño ‘susto’ en la siguiente jornada. Empate (1-1) en Burgos en un partido donde el Málaga, con gol de Viberti, tuvo que igualar el tanto obtenido por Astorga para los locales. Mientras, RCD Español y Real Betis seguían puntuando en sus encuentros, por lo que no había cambios en la tabla.

Por fin, en la jornada 37, el CD Málaga consiguió superar al Real Betis en la clasificación tras vencer 2-1 a la UD Salamanca, con goles de Aragón y Migueli, y aprovecharse del empate a 0 que el equipo verdiblanco obtuvo ante el CD San Andrés (actual UE Sant Andreu). Por su parte, el Español goleó 7-0 al CD Ilicitano y conseguía el ascenso a Primera. Solo quedaba un puesto de ascenso a Primera y era cosa de dos: CD Málaga con 47 puntos y Real Betis con 46. El CD Málaga dependía de sí mismo. Para ello debía en la última jornada obtener como mínimo el mismo resultado que obtuviese el Betis, ya que el Málaga había perdido el goal average particular ante el equipo heliopolitano (derrota 4-1 en Sevilla y empate a 1 en Málaga).

El ansiado ascenso

El 7 de junio de 1970 se enfrentaban el Bilbao Atlético y el CD Málaga en la 38ª y última jornada de liga. El Bilbao Atlético formó con Birichinaga, Gómez, Beitia (Raúl ’13), Doro, Rojo II, Navarro, Lavín, Platas, Carlos y Fortea (Ormaza ’45). El once malaguista fue el siguiente: Goicoechea, Martínez, Monreal, Arias, Montero, Aragón, Migueli, Conejo, Viberti, Cabral y Pons (Búa ’45). El madrileño Alonso Pérez sería el encargado de dirigir el choque.

Mientras el CD Málaga dependía de sí mismo para ascender, el filial bilbaíno también dependía de sí mismo para obtener la permanencia en la categoría, bastándole un empate. En caso de derrota y dependiendo de otros resultados, podría acabar en la promoción de permanencia. En las gradas y pese a la importancia del partido para ambos equipos, solo hubo unos 10 000 espectadores, incluido un nutrido grupo de seguidores malaguistas. Estos aficionados se habían desplazado en su mayoría en el ‘tren botijo’, en la que sería última vez después de 40 años que los hinchas del CD Málaga se desplazasen en ese medio.

En el primer tiempo se produjo una alternancia de juego y ocasiones entre los dos equipos, sin que hubiese un dominador claro. Hubo en este periodo una jugada polémica, con un posible penalti no pitado dentro del área del Bilbao Atlético, pero Alonso Pérez no creyó conveniente sancionar dicha acción. Con empate a 0 se llegaba al descanso. En ese momento, ambos equipos cumplían sus objetivos.

En el segundo tiempo se adelantaba el Bilbao Atlético en el 56’ por mediación de Carlos, tras una jugada hilvanada por la banda derecha y con un tiro que no pudo detener Goicoechea.

Pocos minutos después llegaban noticias de que el Real Betis se adelantaba frente al CD Castellón. El equipo salía de los puestos de ascenso. En el 65’ el CD Málaga obtuvo el empate. Un formidable centro de Aragón desde la banda derecha fue rematado por Viberti de cabeza desde el borde del área. En el 73’, un nuevo centro por la derecha lo recibió Viberti, que con un fuerte disparo la mandó a dormir por el ángulo izquierdo de Marro. El equipo se ponía por delante un minuto después de que Monreal despejase de cabeza un fortísimo disparo de Rojo II que iba para las mallas.

Con los resultados que se estaban produciendo, el CD Málaga pasó en 10 minutos de estar en 4ª posición y fuera del ascenso, a ser provisionalmente subcampeón liguero. El resultado no se movería en San Mamés, mientras el Betis empataba a 1 con el Castellón. Sólo era cuestión de minutos ascender a Primera. En el instante en que Alonso Pérez decretó el final del partido, decenas de malaguistas invadieron el terreno de juego. Se había logrado el ascenso.

Júbilo por todo lo alto

Miles de aficionados malaguistas se congregaron en el aeropuerto para esperar a los jugadores y cuerpo técnico. El 9 de junio el Gobernador Civil recibía a la plantilla y a la directiva, y ya el 13 de junio se celebraron en La Rosaleda los festejos por el ascenso. De inicio, a las 9 de la noche un encuentro entre los equipos juveniles del Atlético Malagueño y el Fátima Sporting Club, de Jerez de la Frontera y que acabó con victoria malaguista por 6-2.

Para las 22:30 horas, partido amistoso entre el CD Málaga y el Blackpool FC inglés. En los prolegómenos saltaron al centro del campo los equipos de la cantera malaguista y el estadio, lleno de aficionados, recibió con una sonora ovación a los jugadores del CD Málaga cuando saltaron al terreno de juego, donde fueron agasajados con distintos trofeos. Antonio Rodríguez López, que se convirtió en el primer presidente en ascender de categoría la misma temporada de la llegada al cargo, también recibió un reconocimiento.

En cuanto al encuentro, empate (1-1). Antes del descanso, Murray por el Blackpool FC y Búa por el CD Málaga anotaron los tantos. Con este partido se acababa la temporada. El ascenso y los posteriores fichajes empezarían a forjar la mejor etapa de la historia del CD Málaga, la que se acabó denominando como ‘Quinquenio de Oro’. Se necesitaría otro capítulo y muy extenso para contarlo…