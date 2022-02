El aspecto psicológico, otra losa del actual Málaga CF

El aspecto psicológico fue otro de los aspectos que analizó Natxo González para explicar en qué situación está su equipo tras los últimos resultados. No fue esquivo y reconoció que es algo en lo que trabajan, en lo que incide con conceptos positivos que sus jugadores sí están poniendo en práctica hasta ahora.

"En estas situaciones, como en la vida, la cabeza es lo más importante. Si la cabeza no funciona, olvídate del talento, de lo físico, de todo... Es normal. Es un aspecto importantísimo. Intentamos que nos afecte lo menos posible. Tenemos un partido importante el lunes", reflexionaba el entrenador del Málaga CF, que intenta que sus jugadores sean más racionales y no se dejen llevar por las acciones que definen cada encuentro: "Todos los partidos se juegan con la cabeza y el corazón. El problema es cuando el corazón se impone a la cabeza. En el fútbol tiene que prevalecer la inteligencia sobre el corazón para que se tomen buenas decisiones. Tenemos que estar centrados en el juego para tomar esas decisiones".

Es un constante aparente el golpe moral que sufre la plantilla blanquiazul, esa falta de equilibrio que evita momentos de desconcierto que se repiten jornada tras jornada y que lleva a una clara falta de confianza por parte de los jugadores.

"Hay cosas que estamos haciendo bien, no somos tan malos como puede parecer. Buscamos ese equilibrio. Tenemos que reforzar lo que estamos haciendo bien. Cada día en el entrenamiento tenemos que buscar tareas y contenido para que esas tomas de decisión sean las correctas", insistía Natxo, que considera que no puede reprocharle mucho a sus jugadores hasta ahora: "Reforzar y reforzar, qué puedo recriminarles en el día a día. Cuando lo das todo. Es un tema de toma de decisiones, hay que ayudar. Siempre para esto es importante el refuerzo. No ganamos, pero internamente tenemos que hacer un análisis y reforzar lo que estamos haciendo bien. Vamos a insistir en ello".

Esto derivó en algunos nombres propios en un pico rendimiento bajo, como Sekou o Víctor Gómez, aunque Natxo cree que es generalizado: "No son sólo estos dos, en líneas generales tenemos ese margen de maniobra. El rendimiento individual puede ser peor. No es actitud, en el día a día el equipo es maravilloso, con ganas. En la competición cada uno tenemos que dar nuestro mejor nivel. Todos tenemos ese margen de mejora. No sé hasta qué punto ha bajado su nivel ellos. Pero tenemos que encontrar ese nivel óptimo de cada uno".

Por último, también trató la situación de Juande, al que descarta para la cita de este lunes pero al que ve factible recuperar para la próxima jornada: "Esta semana ha sido muy precipitada todavía, está corriendo y presumiblemente podría entrar la semana que viene con el grupo. Es lo que opinamos hoy, veremos. Es posible que se pueda incorporar con el grupo".