El bagaje de Manolo Sánchez al frente del primer equipo

Este fin de semana, hay opciones de que Sergio Pellicer no se siente en el banquillo del Nuevo Colombino para dirigir al Málaga CF contra el Recreativo de Huelva, dado que el técnico ha sido objeto de una cirugía menor que ya tenía programada para estos días. Su presencia dependerá de su evolución en los próximos días. En caso de que no esté en disposición de ello, Manolo Sánchez, segundo entrenador del equipo, será el encargado de dirigir el encuentro, pero no sería la primera vez que lo hace.

Las expulsiones han provocado que la mano derecha del técnico tenga que desempeñar este papel antes. Ya lo hizo contra Girona, Leganés, en dos ocasiones, y Castellón. Esto le ayudó a mostrarse con seguridad para volver a hacerlo, aunque prefiere que Pellicer pueda dirigir: “Esperemos que el míster esté, va día a día. No es fácil, tiene un poco de molestia. Estoy preparado siempre, confío mucho en mí. Tuve la oportunidad en el pasado. He tenido varios partidos en los que hemos estado en conexión directa. Si está bien y si no, estaremos comunicados para transmitirle a los jugadores lo que podemos hacer. No vamos a adelantarnos, vamos día a día”.

La mano derecha de Sergio Pellicer desempeñó el papel de entrenador principal después de que el técnico fuese sancionado con dos encuentros en Ponferrada en la campaña 2020-21 y le tocó hacerlo en el mes de noviembre contra Leganés y Girona. Debutó con una derrota por 1-2 contra los madrileños en La Rosaleda, mientras que, en el siguiente duelo, conoció la victoria en este rol en tierras catalanas por 0-1.

Varios meses después, el 20 de mayo, el entrenador blanquiazul volvió a ver la cartulina roja y tuvo el mismo castigo. Manolo Sánchez volvió a verse las caras contra el conjunto pepinero, pero no tuvo gran fortuna tampoco esta vez, dado que cayó derrotado por 0-1 en su visita a la capital de la nación. Tras esto, dirigió el último partido de esta temporada que fue en casa ante el CD Castellón y dio una alegría a los malaguistas para cerrar el curso con un 3-0 en casa contra los de la Comunidad Valenciana.