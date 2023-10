Kings League: Un cartel que no gusta al malaguismo

La Kings League aterrizará en Málaga la próxima semana. El viernes 13 de octubre habrá una rueda de prensa en La Rosaleda con Gerard Piqué y los presidentes de los clubes que intervienen. Y el sábado 14 será una gran fiesta en el estadio con la celebración del evento, para el que apenas quedan entradas, sólo de las más caras.

La llegada de la Kings League a Málaga (ya se hicieron eventos grandes en el Camp Nou y el Metropolitano y se llenaron los estadios) propicia que el partido que el Málaga debía jugar el domingo 15 se adelante al jueves 12 (festivo, día de la Hispanidad) ante el Melilla, algo que provocó polémica en el club norteafricano. Acarrea algunos inconvenientes, aunque se espera sacar algo de tajada de la celebración, en la que tanto el Ayuntamiento como la Diputación han invertido dinero.

Gerard Piqué, factótum y el gran cerebro detrás del show, salió al paso de las críticas que se generaron después de que en el show en el que se daban a conocer detalles sobre el evento se promoviera el baño en la fuente del siglo XVIII ante la Catedral para obtener entradas gratis para el evento. El propio alcalde De la Torre criticó al que fuera futbolista catalán tildando de "gamberrada" el asunto.

"No voy a responder al alcalde. Me une una gran relación con Paco, llevamos la Copa Davis a Málaga el año pasado y este año la Kings. Lleva muchísimos años de alcalde, tanto la ciudad como nosotros le tenemos un gran respeto. Simplemente quiero decir que la idea no es mía, aunque entiendo que es mucho más mediático colocar mi nombre o el de Ibai, que tampoco estaba en el directo y lo confundieron con Navarrosa”, comentaba Piqué sobre las palabras de Paco de la Torre a través de un directo en Twitch.

Ahora, la Kings League se promociona y colgó en las redes sociales un cartel que no sentó muy bien en el malaguismo. "Boquerones, sabemos que el fútbol de siempre os tiene fritos", decía la leyenda del mismo, hurgando en la herida del descenso a Primera RFEF de hace unos meses y la situación que ocupa el club ahora mismo. Llegaron mensajes críticos después del dardo.