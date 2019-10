El Málaga-Cádiz no será solo de alto riesgo en las gradas, sino también en la cabeza de Víctor Sánchez del Amo que, de disputarse el encuentro esta fin de semana, tendrá un verdadero quebradero de cabeza para confeccionar un once sobre el césped de La Rosaleda con el que no incurra en ninguna sanción disciplinaria: el número de jugadores con ficha del primer equipo será muy reducido.

Sin los internacionales Munir, Mikel Villanueva, Juanpi, Lorenzo (con ficha del primer equipo) y Keidi Bare (del filial) Víctor ya perdía a cinco hombres. A estos se les suma la del capitán blanquiazul, Adrián, que fue expulsado con roja directa ante el Huesca y hoy, se confirmó el último en caer, Juankar. El club informó que el jugador "arrastraba molestias musculares en el tríceps sural de su pierna derecha". "Tras ser sometido a pruebas médicas, se confirma una lesión muscular en dicha zona pendiente de evolución", por lo que será baja segura este sábado y, posiblemente, algún partido más.

Con respecto a la sesión de ayer, las únicas novedades en el día de hoy fueron Cifu y Boulahroud, que realizaron la segunda parte parte del entrenamiento al mismo ritmo del grupo, antes estuvieron en el gimnasio y forzarán para estar ante el Cádiz. La primera hora de trabajo, más físico, estuvieron el gimnasio. Durante la hora de táctica y balón, sí se ejercitaron con sus compañeros.

10 profesionales

Con molestias también están dos canteranos, los marroquíes Hicham y Abqar, que estuvieron al margen al igual que un Dani Pacheco que no llegará para este sábado. Otro profesional menos. Así los profesionales disponibles serían 10: Diego González, Lombán, Luis Hernández, Cifu, Boulahroud, Rolón, Benkhemassa, Keko, Renato Santos y Sadiku.

Además, en esta sesión estuvieron presente hasta 9 canteranos: los porteros Kellyan, Quintela y Gonzálo, los defensas Llopis, Juande y Cristo y los atacantes Antoñín, Julio y Juan Cruz, de los que Víctor deberá tirar. Ismael Casas continúa lesionado.

El Málaga continúa a la espera de decisión que tome competición ante la petición de aplazamiento del partido por el escaso número de profesionales. La normativa contemplan que se estudiará la posibilidad de suspensión si el número de profesionales es menor de 11, algo que ya sucedería con los blanquiazules.