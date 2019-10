Entre las aventuras y desventuras del presidente Al-Thani, el plan de viabilidad, el protagonismo del alcalde De la Torre y la solicitud de aplazamiento, en el Málaga es casi inexistente el debate deportivo. Y debería ser el más importante de todos. Por eso pasan desapercibidos o a un plano secundario asuntos como el estado de Dani Pacheco, un hombre que debería tener una importancia capital en este equipo y que continúa lastrado por las lesiones. Aunque asoman rayos de luz.

Dani Pacheco ya toca balón. El centrocampista de Pizarra saltó al césped para continuar su recuperación. A última hora, con el verde del Ciudad de Málaga para él y para Hugo Vallejo, hubo un detalle significativo. Después de semanas en las que su hábitat natural era el gimnasio, acabó el miércoles realizando labores más exigentes y con el esférico presente, incluyendo ejercicios de finalización.

En el club existe un optimismo moderado. Se nota la evolución de Pacheco, pero parece precipitado que pueda regresar este fin de semana al equipo (aunque nadie se ha atrevido a negarlo categóricamente). Hay que recordar que continúa al margen del grupo. La mejoría física del jugador es palpable, pero su historial invita a la cautela.

Pacheco se lesionó nuevamente hace casi un mes. “Una lesión muscular a nivel de musculatura isquiosural de su pierna derecha”, según el parte del club. Víctor también habló en su momento de ello: “Puede haber unos estándares, pero dependiendo de la persona puede ser más o menos. Es una lesión muscular, la información tienen que darla los doctores. En torno a un mes puede ser, pero no lo sé. No es exageradamente grande, somos optimistas para ver si lo podemos tener en esos plazos. Saber en cuánto se va a recuperar de manera exacta no me va a ayudar en nada, hay que preparar partido a partido. Cuando entre de forma parcial sabremos que ya está listo, a partir de ahí veremos la evolución hasta que entrene completamente con el grupo”. Esas palabras de Víctor las pronunció el 13 de septiembre.

Al margen del estado de Dani Pacheco, necesario para un Málaga en el que escasean los efectivos y el talento, en la enfermería hay nuevos clientes. Por segunda sesión consecutiva, se quedaron en el gimnasio Juankar, Boulahroud y Cifu. Los tres tocados están pendientes de evolución y habrá que ver si alguno se suma al grupo en la sesión de hoy.

Para compensar la falta de efectivos por lesiones o Virus FIFA, Víctor volvió a contar con un nutrido grupo de jugadores de La Academia. Estuvieron presentes los porteros Gonzalo, Kellyan y Adrián Quintela, además de Juande, Cristo, Antoñín e Hicham. Como caras nuevas del día, otros cuatro filiales más: los defensas Abqar y César Llopis, el extremo Juan Cruz y el delantero Julio.