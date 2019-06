Le pueden las ganas y el compromiso a Gustavo Blanco Leschuk, un jugador al que le cuesta mucho reservarse y saber aflojar. Juega todos los partidos a un nivel de intensidad por encima de la media. Es guerrero y valiente, el primero en la presión y la defensa del Málaga. Pero resulta que a veces es algo que le lleva a callejones oscuros.

El delantero argentino sufrió su segunda expulsión de la temporada en el Carlos Belmonte. También por doble amarilla. Es algo que le ocurrió en Pamplona contra Osasuna, si bien el Málaga presentó alegaciones y consiguió que el quitasen una de ellas, por lo que la sanción quedó sin efecto. Ante el Elche no va a estar, por lo que cumplirá un partido de suspensión.

La cuestión no es que haya una expulsión, algo de lo más frecuente en el fútbol, es cómo se produjo. Y no es la primera vez que el Tiburón es amonestado y continúa como un martillo pilón como si no pasara nada. Debe aprender a manejarse mejor en este tipo de escenarios, del que ya ha escapado alguna vez al borde de la segunda cartulina (ante Las Palmas en La Rosaleda, por citar un ejemplo, donde Muñiz lo terminó sustituyendo).

Víctor dijo tras el partido que lo vio venir y que trató de efectuar una sustitución, pero no le dejaron. “Le pedí el cambio al cuarto árbitro antes de que se reanudara el juego, no nos concedió la oportunidad y después fue la jugada dividida y la expulsión de Gustavo. Me conocéis y me controlo bastante, pero me puse nervioso y protesté más que nunca. Ya me disculpé con los árbitros, es fruto de la tensión. Pero cuando lo ves venir te da mucha rabia. Estábamos ya para hacer el cambio, iba a salir Hicham por Gustavo”, aseguró.

El Málaga se queda sin su delantero de referencia para la última jornada en casa contra el Elche. Blanco Leschuk ha participado de momento en 40 partidos oficiales (39 de Segunda y uno de Copa del Rey), más que nadie en la plantilla. Ahora le toca descansar para llegar a tope al play off. Y con la lección aprendida.