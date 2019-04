La puesta en escena del Málaga de Víctor Sánchez del Amo fue sensacional. Buen juego y muchos goles en su bautizo oficial en el banquillo blanquiazul, además de tres puntos que apuntalan la idea de que el equipo no se caerá de los seis primeros puestos. Pero la meta es más alta. La del técnico, la de los jugadores, la del club, la de la afición. Todavía se piensa en el ascenso directo porque el Málaga no puede permitirse otra cosa y porque las matemáticas permiten soñar con ello. Pero para aspirar hay que merecer y eso pasa por tratar de hacer un pleno en los próximos tres partidos.

Nueve puntos en juego hasta el parón del Reus, que llegará el fin de semana del 18-19 de mayo. Nueve puntos ante tres rivales directos como el Mallorca, el Cádiz y el Oviedo. A estas alturas y dada la distancia con el Granada y el Albacete, pensar en que se puede aspirar a subir por la vía rápida si se pincha suena poco realista. Eso se sabe en el Málaga, aunque el discurso oficial dibuje una ruta en la que el único horizonte posible sea la cita inminente.

Se habla del Mallorca, porque de alguna manera no deja de ser cierto que si no se suman los tres puntos contra los bermellones será prácticamente imposible. Víctor, además, necesita empezar bien este particular Tourmalet. Para su estreno en casa contará con un ambiente tremendo, pero La Rosaleda quiere triunfos y quiere fútbol, sobre todo tras lo visto en Alcorcón.

La tercera posición

Tampoco se puede perder de vista la importancia de terminar en tercera posición en LaLiga 1|2|3. No es cuestión baladí que ese equipo contará con la ventaja de jugar la vuelta de ambas eliminatorias ante su público y que en caso de igualdad servirá como método de desempate. En Segunda ya no se utilizan las tandas de penaltis y se premia el mérito de lo conseguido en la competición regular.

Pero todo eso será si finalmente el Málaga es equipo de play off. Su aspiración es terminar segundo (nadie da por alcanzable a Osasuna). Eso pasa por hacer un buen Tourmalet ante Mallorca, Cádiz y Oviedo y luego ser capaz de seguir la senda contra Zaragoza, Albacete y Elche.