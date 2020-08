El canterano César Llopis se despide del Málaga

El canterano César Llopis (2000) se despidió este jueves del Málaga y La Academia a través de sus redes sociales. El jienense se despide tras seis años de la que "ha sido mi casa", donde llegó en edad cadete, pasó por juveniles (San Félix –formó parte del grupo que brilló en Copa del Rey– y Juvenil A) y esta última temporada estuvo en el Atlético Malagueño.

Llopis, un central y lateral zurdo con buena técnica, seguirá su formación y evolución lejos de Málaga. Pese a renovar su contrato con el club el pasado verano, ampliando hasta 2021, el joven de 20 años rescinde su contrato y apunta a Getafe, dónde se incorporaría al filial azulón en Segunda B. Aunque aún no es oficial.

El jugador coqueteó con las categorías inferiores de la selección española durante su periplo en La Academia. Compartió promoción junto a Ismael Casas, Cristo, Ramón o Gonzalo, hoy en la dinámica del primer equipo.

En su carta de despedida da las gracias "al gran Manel Casanova por la oportunidad" y agradece al Málaga "la posibilidad de crecer enormemente como jugador y persona, así como cada una de las experiencias que me han permitido vivir". "Hoy se cierra una bonita etapa para dar paso a otra en la cual seguir creciendo como jugador y como persona. Malaga siempre será mi casa y yo un malaguista más", cierran el ya ex blanquiazul César Llopis en sus redes.

La carta de despedida de Llopis

"Tras seis años llega el momento de despedirme de la que ha sido mi casa durante este tiempo.

Me gustaría comenzar dando las gracias al gran Manel Casanova, que en paz descanse, por la oportunidad; y al club por darme la posibilidad de crecer enormemente como jugador y persona, así como cada una de las experiencias que me han permitido vivir. A todas las personas que me han acompañado y ayudado durante estos años: entrenadores, preparadores físicos, fisioterapeutas, delegados, médicos, utilleros, afición y sobre todo a cada uno de los compañeros con los que he tenido la suerte de compartir vestuario, algunos amigos que me llevo para toda la vida.

Hoy se cierra una bonita etapa para dar paso a otra en la cual seguir creciendo como jugador y como persona. Malaga siempre será mi casa y yo un malaguista más. Muchas gracias y suerte".