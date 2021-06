El Málaga CF aún no descarta que el filial esté en Segunda RFEF esta temporada

El Málaga CF aún no descarta que el Atlético Malagueño esté esta próxima temporada en la Segunda RFEF. Así lo ha manifestado Duda en Cope Málaga a tenor del Caso Villegas, que aún espera decisión por parte del TAS.

"El TAS no ha decidido y el caso está abierto por lo de Melilla, por lo de Villegas. Hemos cumplido con todas las normas. Si nos dan la razón nos podrían dar una plaza en la Segunda RFEF, hubiéramos ido con el Vélez en el grupo y dos victorias en casa nos hubieran servido para subir. O si no, daños o perjuicios. El TAS hace una semana contactó con nosotros y la Federación hace una semana para pedir documentación", explicaba el director de La Academia, que tiene conocimiento de casos similares: "Hay un equipo de Madrid que está en una situación igual. Han parado la competición y les han dado la razón. Han parado los play off. Aquí siguió para adelante. Tenían 30 días para contestar y apuraron el último día".

Duda recuerda que la confección del Atlético Malagueño esta pasada temporada no tenía el objetivo de subir, estaba "hecho para salvar la categoría, era el más joven de todas las categorías, tuvimos los números y peleamos". Por otro lado, de cara a este curso, el coordinador de la cantera aún desconoce con cuántos jugadores se quedará el filial debido a las exigencias del primer equipo: "El embudo se cierra, el filial tiene 22 fichas. De las 22, con el problema que teníamos en el primer equipo, tiraba de siete u ocho. Y teníamos 12-14 jugadores y los demás juveniles. No sabemos todavía las fichas que nos podrá quitar el primer equipo, según la estructura".

"No pueden seguir todos los juveniles. Hay que acertar, siempre se puede fallar, dar bajas a chicos que pueden ser profesionales en dos o tres años. A día de hoy no podemos tener contrato con siete u ocho jugadores y mantenerlos cedidos", recuerda Duda sobre las limitaciones del club.

Sobre los canteranos que harán la pretemporada con el primer equipo, Duda asegura que esta semana estará cerrado: "Estamos hablando con Manolo y con el míster para ver qué jugadores estarán con el primer equipo y esta semana quedará cerrado. José Alberto conoce ya entero el filial y el juvenil. Está loco por que llegue el día 7 y empezar. El año pasado no era fácil que los jóvenes dieran ese golpe en la mesa. No va a ser fácil que haya tantos chicos de la casa jugando. Seguro que habrá un gran equipo. El Málaga tira mucho y siempre saldrán cosas buenas".