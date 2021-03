La clasificación de LaLiga SmartBank: el Málaga es 14º

Terminada la jornada 27 de LaLiga Smartbank, el Málaga debe mirar más hacia abajo que hacia arriba. Una victoria le hubiera hecho subir cinco puestos y estar a cinco puntos del play off. Se hizo acreedor a ello pero no lo transformó en realidad con la verdad del fútbol, los goles y las áreas.

El Málaga queda ahora en el puesto 14 con esos 34 puntos (20 conseguidos fuera y 14 en casa). El descenso está a siete puntos, más de dos partidos, pero los equipos de abajo suman y este domingo llegará a La Rosaleda precisamente el primero que está en puesto de descenso, el Sabadell (27 puntos), empatado con el Zaragoza, primero que se salvaría. Tras el Málaga están Lugo (33), que ha echado a Nafti por la mala racha, y Logroñés, con 30. Más atrás, con 28, el Cartagena. Los citados Zaragoza y Sabadell con 27, Alcorcón con 26 y Castellón y Albacete con 25.

Así, pues, está más cerca el descenso, a siete puntos, que el play off, a ocho, que marca el Rayo con sus 42 puntos. No es el objetivo realista estar en la pugna por subir, pero el juego desplegado en los últimos partidos del equipo no ha tenido la recompensa de los resultados.