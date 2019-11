Convocatoria del Málaga CF para enfrentarse al Numancia

Víctor Sánchez del Amo ofreció la lista de convocados para viajar a Soria y medirse este viernes (21:00 horas) al Numancia. Continuidad es la palabra en la expedición diseñada por el técnico madrileño, que cambia a dos jugadores respecto a los citados ante el Elche, uno de ellos por obligación.

Juanpi Añor no se ha recuperado a tiempo de los problemas que le han tenido parado. El venezolano no está a punto y en su lugar entra en la convocatoria el granadino Ramón Enríquez. En primera instancia se comunicó que entraba Ismael Casas, pero el club rectificó después y es el mediocentro internacional sub 19 español quien viajará a Soria. Ramón alterna filial y primer equipo y, es posible, seguramente hubiera tenido más minutos arriba si no hubiera restricciones. El otro cambio es el portero suplente. Entra Kellyan en el lugar de Gonzalo.

Se da la circunstancia de que se llega al tope de seis jugadores con ficha del filial citados (máximo de cuatro simultáneamente sobre el césped). Víctor lo prefiere a emplear a jugadores con ficha del primer equipo como Esteban Rolón y Lorenzo González. Keko y Adrián siguen ausentes.

La lista de 18 convocados.

Munir, Diego González, Luis Hernández, Lombán, Boulahroud, Juankar, Sadiku, Renato Santos, Cifu, Mikel Villanueva, Pacheco, Benkhemassa, Hicham, Ramón Enríquez, Luis Muñoz, Keidi Bare, Kellyan y Antoñín.