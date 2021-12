Sin convocatoria pero con muchas pistas para el Peña Sport - Málaga CF

No ofreció la lista de convocados el Málaga antes de medirse en la primera ronda de Copa del Rey al Peña Sport de Tafalla, pero José Alberto López, no tuvo ningún problema en dar detalles y nombres propios con vistas a esta eliminatoria. Lamenta no poder dar oportunidades a más chicos del filial que lo merecen, así es el formato del torneo del KO.

De la primera plantilla van todos los jugadores disponibles a excepción de Brandon Thomas y Pablo Chavarría, algo que argumentó el propio José Alberto ante los medios. Lógicamente, tampoco estarán los lesionados Juande, Jozabed, Ramón Enríquez y Luis Muñoz. Hicham sí que está listo para jugar.

Así que toca tirar de jugadores de La Academia. Viajan los fijos con dorsal del Atlético Malagueño como Ismael Gutiérrez, Kevin y Roberto Fernández. También Haitam, a pesar de que la última jornada fue descartado y jugó con el filial (marcó, además). A ellos se les unirán para la ocasión Moussa y Dani Lorenzo. Se queda en tierra Andrés Caro porque arrastra una sanción.