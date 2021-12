"Para el Peña Sport es el partido del año"

José Alberto López atendió a los medios de comunicación antes de la eliminatoria de Copa del Rey entre el Peña Sport de Tafalla y el Málaga CF: "Viajan todos los disponibles a excepción de Brandon y Chavarría, que hemos decidido que continúe recuperando y no está para jugar todavía. En el caso de Brandon es por la acumulación de minutos, algún problema durante la semana y golpes ante el Burgos. Lógicamente va a haber cambios pensando en el partido de mañana y pasar la eliminatoria. Creo que vamos a sacar un equipo muy competitivo y pensando en ganar".

"Lo que queremos es ser competitivos siempre. Hemos hecho autocrítica, hemos sido muy duros con nosotros. Tenemos que ser competitivos y regulares en cualquier partido. El domingo fue un día duro, complicado, de autocrítica. Teníamos que vernos las caras todos después de lo sucedido. El martes fue un día de análisis, de vídeo. Día duro porque no es sencillo ver retratados los errores. Autocrítica fuerte, dura y que nos quede en la memoria lo que ha sucedido. No hay que olvidarse de todo para que no vuelva a ocurrir", analizó el entrenador asturiano.

Acerca del rival, el Peña Sport, quiso poner en relieve que tiene su lustre: "Como cualquier rival de inferior categoría. Es el partido del año para el Peña Sport. Es un club con la infraestructura de Tercera División jugando en Segunda B. Tiene un fútbol base importante y dan salida a jugadores al primer equipo. Todo el mundo en la categoría los conoce. Humilde, pero que cumple y compite. Es su partido del año". Y un aviso: "Hay marcadores ajustados en todos los partidos en que se han jugado en escenarios locales".

Cuando llegan las primeras rondas, la sensación es que muchos conjuntos de Segunda sienten la Copa como un estorbo. José Alberto insistió en valorar el torneo: "¿Perjudicar? No, yo quiero llegar lo más lejos posible. Nuestro objetivo principal es La Liga pero vamos con la idea de pasar la eliminatoria, siempre que nos dispongamos a representar este club es para ganar".

Lo cierto es que al Málaga le puede servir para enchufar a algunos de los que menos minutos tienen: "Pueden ganarse la oportunidad de poder volver a jugar el domingo. No va a ser sencillo, el rival tiene una motivación extra, juega en su campo y hay otros matices. Los jugadores tienen que tener la motivación de demostrarnos que estamos equivocados. Hay jugadores que se pueden ganar estar el domingo".

No se le escapa a José Alberto que jugar ante un rival modesto es peligroso. "Siempre que juegues ante alguien de inferior categoría puedes pensar eso. Pero cualquiera te puede poner en dificultades. La diferencia entre ser jugador profesional y uno de 2ª RFEF es que te encuentres con alguien por el camino y te den la oportunidad. Es importante dar confianza a los jugadores y apostar por ellos. Hay veces que te entran por el ojo y apuestas y otros que se van por un camino distinto".

Sobre la convocatoria aclaró algunas cuestiones a última hora: "Juande y Jozabed están descartados. Evolucionan más lento de lo que creíamos, hay que ser precavidos y no vamos a correr riesgos con nadie para que se extienda la lesión. Hicham ya está preparado para jugar y es una opción más, hay que ver cuándo lo podemos utilizar, el contexto ideal. Su nivel o el que puede llegar a tener lo tenemos clarísimo". Confirmó que se lleva a los canteranos Moussa, Haitam y Dani Lorenzo. No a Andrés Caro, que tiene que cumplir un partido de sanción.