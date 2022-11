El desastre del Málaga CF está en los laterales

El gran problema del Málaga está en las bandas, pero no por el tipo de jugador que falta sino por el que posee. Y no por que tenga pocos extremos, puros o impuros. Son los laterales los que condenan al conjunto blanquiazul, es ahí donde está el mayor pecado de la planificación. Sencillamente, ni Javi Jiménez ni Juanfran están al nivel y para colmo no tienen a nadie por detrás apretando.

Cuando se planificó la temporada, Guede tenía claro que quería jugar principalmente con tres centrales y carrileros, por lo que de entrada no iba a necesitar jugadores para hacer el campo ancho y se conformaba con algún alborotador para segundas partes o necesidades del guion.

El error de cálculo fue pensar que sería suficiente con Juanfran por la derecha y Ramalho o Bustinza como relevos circunstanciales, incluso Hervías. En la izquierda sorprendió más todavía la fe en Javi Jiménez, que ya el año anterior había demostrado que si jugaba era porque el nivel de Cufré era paupérrimo y hasta perdía espacio en favor de Víctor Olmo. La lesión de Pepino, en quien se había también ido perdiendo confianza durante la pretemporada, ahondó en la herida del Málaga.

La llegada de Lumor no termina de convencer a nadie o casi nadie. Mel insistió en que se le hiciera ficha y se le diera de alta pese a que internamente se sugería que quizás lo mejor era probar con otro lateral zurdo parado. El debut del internacional por Ghana fue calamitoso, tragicómico. Y eso que le pusieron por delante de Jiménez, no como en la zaga.

Si solamente fuesen lagunas a nivel ofensivo, el Málaga podría bucear y probar otras fórmulas, pero es que en defensa ambos han protagonizado momentos esperpénticos. Mal en los uno contra uno, concediendo centros a pierna cambiada o natural, perdiendo marcas y sitio, rompiendo fueras de juego... Y regresando de algunas subidas con un trote vergonzoso.

Como el Málaga se puso pronto a jugar con defensa de cuatro, quedaron más expuestos todavía. En el fútbol moderno los laterales son piezas básicas para la mecánica ofensiva. Y sí, muchos conjuntos, una gran mayoría, tienden a dejar el carril y sus supuestos extremos se meten por dentro. Sin embargo, la aportación de Moreno y Jiménez es casi nula.

En muy pocos casos sus centros son decentes. Necesitan muchas oportunidades para ver un servicio medianamente aprovechable. Ambos, además, están teniendo tendencia al recorte pese a que les pide otra cosa. A Juanfran le está dando por recortar y sacar el centro con la zurda. A Javi Jiménez le insisten en que saque el centro una vez que llegue al fondo, pero ha sido común verle darse la vuelta y mandarla atrás en dichas situaciones.

Ambos han hablado recientemente. El diestro hizo un vasto análisis de la situación en Área Malaguista, pero a la hora de la verdad y banquillazo de por medio, su actuación en Cartagonava le dejó en evidencia. Javi Jiménez habló tras el partido y asumió sus errores, pero con eso no le basta al Málaga.

Tampoco quiere decir esto que son culpables o responsables únicos de la deriva malacitana en Segunda División. En realidad, no hay prácticamente ningún futbolista que apruebe de manera individual y no son pocos los que se han turnado para salir en la foto.