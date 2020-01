El canterano Juande debutó con victoria de la mano de Sergio Pellicer y se mostró satisfecho por el resultado del partido: “Es el debut soñado, para cualquier central, victoria y portería a cero. El míster confió en mí y le doy las gracias”, dijo en referencia a Sergio Pellicer, entrenador que también debutó ayer con el primer equipo malacitano.

“El míster me conoce, me ha dado la confianza y yo encantado”, admitió Juande que con el Atlético Malagueño era uno de los fijos en la alineación de Pellicer. En lo referente a cómo se enteró de su titularidad, el filial fue claro: “Esta mañana en el entrenamiento, como Keidi se había lesionado, el míster nos ha llamado a Benkhemassa, a Boulahrouz y a mí y nos ha dicho que dudaba entre los tres. Ha sido en la charla después de comer cuando me he enterado".

En cuanto a su relación con los compañeros, el futbolista declaró que recibió mucho apoyo de los jugadores del primer equipo y añadió que seguirá trabajando para ayudar al equipo. También habló de su relación con Luis Hernández, compañero en el centro de la zaga: “Luis siempre ha estado ayudándome y hablándome, siempre estuvo a mi lado y estoy encantado de jugar con él. Jugar con él es un sueño porque lo conocía de verle jugar por televisión”.

En cuanto a la victoria conseguida por el Málaga, que llevaba desde el seis de diciembre sin ganar en La Rosaleda se mostró satisfecho: “La victoria es aire fresco para todos y nos ha servido a todos para que suba la confianza”.