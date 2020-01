El entrenador del Málaga, Sergio Pellicer se mostró contento con los tres puntos cosechados frente a la Ponferradina: “Es muy importante la victoria en la situación en la que estaba el equipo. He de felicitar a los jugadores, en la primera parte empezamos muy bien, se nos ha puesto de cara el partido con un gol muy rápido que nos tenía que dar confianza y nos la ha dado. No he mirado la estadística porque los entrenadores tenemos flashes y creo que es mejor analizarlo después. Estoy contento por los jugadores que lo han dado todo. Tres puntos que nos refrendan y ya a pensar en el partido del viernes".

Además, habló del aspecto anímico de volver a conseguir los tres puntos ante su público: "Fue importante sobre todo por los puntos: nos hacen creer, que los jugadores se sientan más cómodos, más útiles. Esto es resultado puro y duro más allá de cómo se consiga. Me alegro por los jugadores, me he encontrado un grupo muy unido y con las ideas muy claras. Juegue quien juegue, con todas las dificultades, había gente que tenía molestias quedando diez minutos para el final y lo ha dado todo porque no podíamos hacer el cambio. Lo dieron todo y esto nos hace creer, ganar ayuda a ganar, así que ya podemos pensar en esa dinámica".

Pellicer también habló sobre detalles en el juego de la primera mitad: "Hemos intentado sobre todo dar algunos matices. Sobre todo sabíamos que ellos han cambiado el sistema de juego: empezaron con línea de tres centrales y luego pasaron a un 1-4-3-3 al encajar el gol. Nos costó ajustarnos: Antoñín no me escuchaba, estaba en el lado contrario del campo, así que él ha seguido y ellos ha cambiado: filtraban pases a la espalda de Pacheco pero no han tenido profundidad. Exceptuando un par de centros, nos queda la sensación última de que cuando vas por delante en el marcador, se nota. Luego el trabajo nos ha hecho replegar, a mí me gustaría seguir apretando los 40 minutos últimos en el campo contrario. Hay que buscar los extremos y los laterales en profundidad, y luego también acciones a balón parado que hicimos esta mañana de amanera muy analítica y sólo ha faltado el gol en ellas para tener una guinda por el trabajo hecho".

El trabajo previo del equipo y la ansiedad del entorno son dos puntos que también fueron importantes en el desarrollo del choque: "Sería un iluso en pensar que hemos ganado por dos entrenamientos que hemos hecho, seamos justos. Hay que ser humildes, la humildad es signo de fortaleza sino de debilidad. Hemos hecho un par de cosas y vemos que las van absorbiendo. Es cuestión de cabeza y los jugadores están abiertos. Si no se transmite una idea y ellos no creen, es muy difícil que se vea en el terreno de juego. Hay cosas que nos gustaría mejorar: en la segunda parte nos faltó el balón y otras cosas, nos faltó también tener más paciencia. El entorno hace que quieras buscar profundidad y todo el rato de transiciones es físicamente imposible".

"Los jugadores están muy contentos, creo que ellos lo necesitaban, lo dije ayer. Es verdad que a este nivel son todos unos privilegiados pero son personas y sufren, por eso están centrados y sólo hemos hablado de fútbol. Es un juego maravilloso que es estar rodeado de un balón, lo demás no nos sirve de nada", espetó en lo referente al sentir del vestuario.

Además, el técnico hizo debutar en el centro de la defensa a Juande: "Esto es lo bueno del club: jugadores jóvenes, trabajan. Voy con ventaja en ese aspecto porque los conozco a todos perfectamente y a Juande lo tuve en juveniles. Hay materia prima, sólo hemos hablado de fútbol y sé que es un chico muy centrado, que tendría a Luis de pareja y le podía ayudar. Hay una primera vez para todo, los compañeros le ayudaron y no me ha sorprendido. Si hubiese fallado y nos hubiese costado un gol, estaría contento: por el trabajo y por el trabajo anterior. Creo que ha estado muy bien

En lo referente a lo personal, el técnico ha debutado como entrenador en el Málaga en la misma fecha en la que debutó hace varias décadas como jugador: "No había caído, son circunstancias de la vida, el destino de la vida. Me pilla en un momento en el que llevo mucho tiempo en esto. Tenemos que transmitir tranquilidad y dependiendo de la situación del equipo, intentamos ser uno mismo. Tenemos que ser igual que fuimos ayer pase lo que pase y sería el mismo si hubiésemos perdido. Esto es fútbol y todos sabemos cómo va".

Con respecto a su futuro, no quiso entrar en detalles: "Me remito al comunicado del club: que me hacía cargo de manera interina y ya está. Hay que pensar en el partido del viernes, contra un rival con el que me enfrenté el año pasado en Segunda B y que hace una gran temporada. Lo demás me distrae a mí, a los jugadores y a todos".

Por último, habló sobre la afición: "Antes del partido hemos preparado la estrategia y con la idea de agradar a nuestra afición, ésa ha sido nuestra intención y creo que se van contentos con la victorias. Me meteré en el tema meramente deportivo".